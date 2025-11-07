Президента Мексики домогались прямо во время публичного выступления – политик в ярости (ВИДЕО)

Some dude just groped the President of Mexico, Claudia Shienbaum. I know their security isn't as good as the Secret Service here in the United States, but how do they allow that to happen without the guy getting tackled? pic.twitter.com/IkUQIW7mFK— Jeff H (@politicswarblog) November 6, 2025
Она объяснила, что решила выдвинуть обвинения «не ради себя, а ради всех женщин Мексики».
«Если так поступили с президентом, то что будет с молодыми женщинами?» — сказала Шейнбаум.
Президент напомнила, что домогательства должны рассматриваться как преступление.
Феминистские организации поддержали её шаг, отметив, что инцидент показал, насколько глубоко в стране укоренился мачизм.
Мексика остаётся одной из стран с самой высокой безнаказанностью за фемицид — до 98% случаев не доходят до суда.
Шейнбаум заявила, что не собирается усиливать охрану или менять свой обычный стиль общения с гражданами: «Личное пространство женщин не должно нарушаться — ни в транспорте, ни на улице, ни на трибуне».
Несерьёзно, но о серьёзном: если даже президенту приходится защищать границы личного пространства — значит, вопрос безопасности женщин в Мексике всё ещё не решён.