Политолог: СЗК оказалась в глупом положении, а выиграло «Новое Единство»

До следующих выборов Сейма серьёзных перестановок в правительстве не произойдёт. Такое мнение в беседе с LETA высказала политолог Рижского университета имени Страдиня Лелде Метла-Розентале.

«Текущая коалиция не идеальна, но математически создать более устойчивую почти невозможно», — отметила эксперт, добавив, что «Национальное объединение» и «Прогрессивные» несовместимы, а «Латвия на первом месте» не примет участие в совместном правительстве с ними.

Политолог подчеркнула, что партии перед выборами не захотят брать на себя риск формирования нового кабинета, поскольку это может негативно сказаться на их рейтингах. Возможен лишь вариант правительства меньгинства, способного принимать только повседневные решения.

«Мы не можем прогнозировать серьёзных изменений до выборов. Возможна лишь ротация министров, но пока и это под вопросом», — сказала Метла-Розентале.

По её мнению, после споров вокруг Стамбульской конвенции партии пытаются «переварить последствия» и понять свои позиции. ZZS, по её словам, оказалась в «глупом положении»: сначала поддержала идею выхода из конвенции, затем изменила позицию и не участвовала в голосовании.

«СЗК теперь пытается объяснить, что на самом деле не хотела выступать против конвенции. Это попытка оправдаться перед своими избирателями», — пояснила политолог.

Она считает, что в выигрыше остаётся «Новое Единство» — несмотря на критику, именно эта партия вместе с «Прогрессивными» предотвратила отмену конвенции. В проигрыше, по словам эксперта, оказались «Национальное объединение» и «Объединённый список», которые «сыграли слишком радикально и потеряли доверие части общества».