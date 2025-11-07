Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Политолог: СЗК оказалась в глупом положении, а выиграло «Новое Единство»

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 15:49

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas Stradiņa universitātes Studiju programmu grupas ''Starptautiskā politika un sabiedrības studijas'' direktore Lelde Metla-Rozentāle piedalās raidierakstā "Kas tas vispār bija?!" nacionālās informācijas aģentūras "LETA" telpās.

По мнению

До следующих выборов Сейма серьёзных перестановок в правительстве не произойдёт. Такое мнение в беседе с LETA высказала политолог Рижского университета имени Страдиня Лелде Метла-Розентале.

«Текущая коалиция не идеальна, но математически создать более устойчивую почти невозможно», — отметила эксперт, добавив, что «Национальное объединение» и «Прогрессивные» несовместимы, а «Латвия на первом месте» не примет участие в совместном правительстве с ними.
Политолог подчеркнула, что партии перед выборами не захотят брать на себя риск формирования нового кабинета, поскольку это может негативно сказаться на их рейтингах. Возможен лишь вариант правительства меньгинства, способного принимать только повседневные решения.

«Мы не можем прогнозировать серьёзных изменений до выборов. Возможна лишь ротация министров, но пока и это под вопросом», — сказала Метла-Розентале.
По её мнению, после споров вокруг Стамбульской конвенции партии пытаются «переварить последствия» и понять свои позиции. ZZS, по её словам, оказалась в «глупом положении»: сначала поддержала идею выхода из конвенции, затем изменила позицию и не участвовала в голосовании.

«СЗК теперь пытается объяснить, что на самом деле не хотела выступать против конвенции. Это попытка оправдаться перед своими избирателями», — пояснила политолог.
Она считает, что в выигрыше остаётся «Новое Единство» — несмотря на критику, именно эта партия вместе с «Прогрессивными» предотвратила отмену конвенции. В проигрыше, по словам эксперта, оказались «Национальное объединение» и «Объединённый список», которые «сыграли слишком радикально и потеряли доверие части общества».

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать
Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать