Немецкий премьер опоздал на встречу по борьбе с дронами из-за дронов

Аэропорт Брюсселя вечером приостановил работу после сообщений о незаконных полётах беспилотников. Из-за этого рейс, на котором летел Хазелофф, задержали, и политику пришлось добираться в Бельгию кружным путём через Франкфурт.

«Мы хотели говорить о пробелах в системе противодронной обороны — и жизнь сама их продемонстрировала», — иронично заметил премьер по прибытии.

Во встрече участвовал постоянный представитель Германии при НАТО Детлеф Вехтер. Обсуждались меры по усилению защиты стратегических объектов — от аэропортов до энергетических станций.

Хазелофф напомнил, что Саксония-Анхальт может внести реальный вклад в решение проблемы, в его земле работает испытательный центр беспилотников Немецкого центра авиации и космонавтики в Кохштедте.

Тем временем в Германии всё чаще фиксируют нарушения воздушных границ дронами: они летают над военными базами, стадионами, вокзалами и даже над атомными электростанциями. Новый закон уже позволяет полиции сбивать опасные аппараты, но специалистов и техники для этого по-прежнему не хватает.

В итоге премьер, летевший обсудить борьбу с дронами, стал жертвой дронов лично — и, похоже, получил лучший наглядный пример, чем все презентации НАТО вместе взятые.