Ох, ребята, я ж для вас отключил российский газ: Зелтитса обозвали проклемлевским. Он возмутился

«Чтобы назвать меня «прокремлевским», нужно иметь богатую фантазию, однако в последние дни выяснилось, что я являюсь одним из них – сил тьмы, которые хотят, чтобы Латвия вернулась на восток, прочь от ценностей Европейского Союза, потому что я возражаю против Стамбульской конвенции», - недоумевает он.

Хотя чего это он, собственно, недоумевает? Зелтитс до этого семь лет был членом правления Национального объединения. Любимая тема националов – шельмовать своих политических оппонентов «прокремлевскими силами тьмы». Такой «инструмент дискуссии» оказался очень удобен, и вот его обернули против него же. И он такой, как в том анекдоте – «а нас то за што!?...»

Далее он пишет:

«Не следует уклоняться от этого вопроса, а нужно быть последовательными и настойчивыми в объяснении своей позиции». Ну и объясняет (все не будем цитировать, но эти две – это же пестня):

«Во-первых, я не могу согласиться с идеологизированным мировоззрением, упомянутым в предисловии к СК, которое основано на марксистском понимании борьбы социальных групп – групп угнетателей и групп жертв, а также неравномерного распределения власти».

Ах ты ж, наш хороший! Не может он согласиться с «идеологизированным мировоззрением, которое основано на марксистском понимании борьбы социальных групп». Парень, который всю дорогу продвигал и продвигает идеологизированное мировоззрение, которое основано на фихтевском понимании борьбы национальных групп, теперь внезапно прозрел?

Да нифига, ведь «это – другое!», да?

«В-четвертых, - продолжает он, - я не согласен с политикой треугольника «жертва-агрессор-защитник». Любой психотерапевт скажет, что это токсичные отношения, в которых все происходит в этом треугольнике. Примечательно, что в настоящее время такую токсичную модель отношений со всем обществом создают политики Новой Единства и Прогрессивных, которые хотят поместить всех в этот треугольник: женщин-жертв, консерваторов-«кремлевцев» и либералов-«защитников».

...Мать, мать, мать!!! Отозвалось эхо. Ребята типа Зелтитса опять же всю дорогу изображают из себя защитников жертвы (латышей) от страшного агрессора-гомункулуса (русских Латвии). И в этом случае почему то совершенно не замечают токсичности этих отношений. Но вот на роль агрессора внезапно оказались назначены они сами. И... и, блин, парню это почему-то не нравится. Он же сам привык клеить ярлыки, а тут вдруг наклеили на него. Что такое?! Я же свой!

Так слушай, они же просто взяли твои же наработки и использовали против тебя. Тебе ли после этого жаловаться на несправедливость жизни?