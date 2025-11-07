Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ох, ребята, я ж для вас отключил российский газ: Зелтитса обозвали проклемлевским. Он возмутился

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

"За последние пять лет я организовал несколько успешных пикетов против влияния Кремля в Латвии, а также поддержал другие акции – против «Московского дома», оккупекля, импорта российского зерна и т. д. По моим заявлениям в спецслужбах были начаты расследования против прокремлевских активистов, в том числе против Гапоненко, в деле которого я также был свидетелем. Я сотрудничал с украинскими бойцами, за что меня также очернили прокремлевские СМИ», - пишет на портале Pietiek.com Райвис Зелтитс, один из основателей ультранациональной партии Austošā Saule Latvijai.

«Чтобы назвать меня «прокремлевским», нужно иметь богатую фантазию, однако в последние дни выяснилось, что я являюсь одним из них – сил тьмы, которые хотят, чтобы Латвия вернулась на восток, прочь от ценностей Европейского Союза, потому что я возражаю против Стамбульской конвенции», - недоумевает он.

Хотя чего это он, собственно, недоумевает? Зелтитс до этого семь лет был членом правления Национального объединения. Любимая тема националов – шельмовать своих политических оппонентов  «прокремлевскими силами тьмы». Такой «инструмент дискуссии» оказался очень удобен, и вот его обернули против него же. И он такой, как в том анекдоте – «а нас то за што!?...»

Далее он пишет:

«Не следует уклоняться от этого вопроса, а нужно быть последовательными и настойчивыми в объяснении своей позиции». Ну и объясняет (все не будем цитировать, но эти две – это же пестня):

«Во-первых, я не могу согласиться с идеологизированным мировоззрением, упомянутым в предисловии к СК, которое основано на марксистском понимании борьбы социальных групп – групп угнетателей и групп жертв, а также неравномерного распределения власти».

Ах ты ж, наш хороший! Не может он согласиться с «идеологизированным мировоззрением, которое основано на марксистском понимании борьбы социальных групп». Парень, который всю дорогу продвигал и продвигает идеологизированное мировоззрение, которое основано на фихтевском понимании борьбы национальных групп, теперь внезапно прозрел?

Да нифига, ведь «это – другое!», да?

«В-четвертых, - продолжает он, - я не согласен с политикой треугольника «жертва-агрессор-защитник». Любой психотерапевт скажет, что это токсичные отношения, в которых все происходит в этом треугольнике. Примечательно, что в настоящее время такую токсичную модель отношений со всем обществом создают политики Новой Единства и Прогрессивных, которые хотят поместить всех в этот треугольник: женщин-жертв, консерваторов-«кремлевцев» и либералов-«защитников».

...Мать, мать, мать!!! Отозвалось эхо. Ребята типа Зелтитса опять же всю дорогу изображают из себя защитников жертвы (латышей) от страшного агрессора-гомункулуса (русских Латвии). И в этом случае почему то совершенно не замечают токсичности этих отношений. Но вот на роль агрессора внезапно оказались назначены они сами. И... и, блин, парню это почему-то не нравится. Он же сам привык клеить ярлыки, а тут вдруг наклеили на него. Что такое?! Я же свой! 

Так слушай, они же просто взяли твои же наработки и использовали против тебя. Тебе ли после этого жаловаться на несправедливость жизни?  

 

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

