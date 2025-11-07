Океан на ртути: учёные нашли гигантский токсичный “банк”, который человечество уже вскрывает

Исследование, опубликованное в Nature Sustainability, показало: каждый год в шельфовых отложениях оседает около 1290 тонн ртути — в шесть раз больше, чем предполагалось ранее. Но из-за активного донного траления, когда рыбацкие тралы буквально вспахивают морское дно, обратно в воду может подниматься до 5600 тонн этого ядовитого металла.

С начала индустриализации человек уже выбросил в природу 1,1 миллиона тонн ртути — больше, чем все вулканы Земли вместе взятые.

И если раньше считалось, что осадок на морском дне надёжно “запирает” металл, то теперь учёные признают: мы сами вскрываем этот токсичный сейф.

“Шельфы — это не мусорное ведро планеты, а живой резервуар. И мы его активно расшатываем”, — отмечает руководитель работы Мао Дянь Лю из Пекинского университета.

Особенно опасны районы Юго-Восточной Азии и Средиземного моря, где промысел с тралами идёт ежедневно. Там ртуть аккумулируется в шесть раз интенсивнее, чем в среднем по миру.

Потепление добавляет проблем: нагретая вода становится менее вязкой, и ртуть быстрее выходит из донных отложений, превращаясь в метилртуть — смертельно опасный нейротоксин, который накапливается в рыбе.

Для справки: именно метилртуть стала причиной знаменитой Минаматской катастрофы в Японии, когда тысячи людей были отравлены морепродуктами.

Учёные подсчитали, что вместе с тралами в воду возвращается не только ртуть, но и девять миллиардов тонн углерода — за последние 25 лет. То есть рыболовство теперь греет планету не хуже угольных электростанций.

Так что следующая “рыбацкая” новость может быть не про улов, а про уровень токсинов в океане.

И да — в шельфах всё ещё лежит миллион тонн яда, который ждет, когда человек дёрнет за трал.