Океан на ртути: учёные нашли гигантский токсичный “банк”, который человечество уже вскрывает

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 12:40

Наука 0 комментариев

Мировой океан снова преподнёс сюрприз  и не из приятных. Оказалось, что континентальные шельфы — то самое “мелководье”, где ведётся основная добыча рыбы,  хранят под собой самый крупный резервуар ртути на планете. И теперь этот запас начинает… утекать обратно в воду.

Исследование, опубликованное в Nature Sustainability, показало: каждый год в шельфовых отложениях оседает около 1290 тонн ртути — в шесть раз больше, чем предполагалось ранее. Но из-за активного донного траления, когда рыбацкие тралы буквально вспахивают морское дно,  обратно в воду может подниматься до 5600 тонн этого ядовитого металла.

 С начала индустриализации человек уже выбросил в природу 1,1 миллиона тонн ртути — больше, чем все вулканы Земли вместе взятые.
И если раньше считалось, что осадок на морском дне надёжно “запирает” металл, то теперь учёные признают: мы сами вскрываем этот токсичный сейф.

“Шельфы — это не мусорное ведро планеты, а живой резервуар. И мы его активно расшатываем”, — отмечает руководитель работы Мао Дянь Лю из Пекинского университета.

Особенно опасны районы Юго-Восточной Азии и Средиземного моря, где промысел с тралами идёт ежедневно. Там ртуть аккумулируется в шесть раз интенсивнее, чем в среднем по миру.

 Потепление добавляет проблем: нагретая вода становится менее вязкой, и ртуть быстрее выходит из донных отложений, превращаясь в метилртуть — смертельно опасный нейротоксин, который накапливается в рыбе.

Для справки: именно метилртуть стала причиной знаменитой Минаматской катастрофы в Японии, когда тысячи людей были отравлены морепродуктами.

Учёные подсчитали, что вместе с тралами в воду возвращается не только ртуть, но и девять миллиардов тонн углерода — за последние 25 лет. То есть рыболовство теперь греет планету не хуже угольных электростанций.

 Так что следующая “рыбацкая” новость может быть не про улов, а про уровень токсинов в океане.
И да — в шельфах всё ещё лежит миллион тонн яда, который ждет, когда человек дёрнет за трал.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

