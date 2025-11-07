Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Госслужба окружающей среды проверяет воду на границе из-за пожара в Новополоцке

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 14:16

Важно 0 комментариев

LETA

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) проводит мониторинг воды в Даугаве на границе Латвии, чтобы проследить, не попало ли в реку загрязнение из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новополоцке (Беларусь), сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела по связям с общественностью ГСОС Айя Ялинска.

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) расположен примерно в 100 км от латвийской границы, недалеко от берега Даугавы.

ГСОС и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) связались с ответственными учреждениями Беларуси, которые заверили, что в результате пожара и работ по его тушению загрязнение в Даугаву не попало.

Тем не менее, чтобы убедиться в отсутствии загрязнения, ГСОС в сотрудничестве с Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии проводит анализ проб воды.

В настоящее время данных о загрязнении Даугавы нет - ни на территории Латвии, ни на территории Беларуси. ГСОС совместно с ГПСС и Государственной пограничной охраной продолжает отбор проб воды в верхнем течении реки, проверяет качество воды и проводит визуальные наблюдения.

Как поясняет ГСОС, пожары такого типа потенциально могут вызывать различные виды загрязнения, например, пеплом, продуктами сгорания или химическими веществами, которые использовались при тушении.

ГСОС призывает жителей приграничных районов наблюдать за рекой и, если замечены признаки возможного загрязнения воды, например, масляные пятна или мертвая рыба, не использовать воду для бытовых нужд, не позволять купаться собакам или другим животным и незамедлительно сообщить о загрязнении в службу.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать