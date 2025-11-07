За избиение сына мать получила почти пять лет тюрьмы, а её друг ещё больше

Мать ребенка признана виновной в жестоком и насильственном обращении с малолетним и приговорена к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы с последующим двухлетним надзором пробации. Ее друг осужден за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести лицу в беспомощном состоянии и получил 4 года и 10 месяцев лишения свободы с двухлетним надзором пробации.

Назначенная обоим мера наказания в виде лишения свободы близка к максимальной, предусмотренной за совершенные ими преступления уголовным законом, а именно - лишение свободы на срок до пяти лет.

Просьбу назначить столь суровое наказание прокурор обосновывает особо тесной связью потерпевшего с применявшими насилие лицами, а также тем, что действия были систематическими. При этом все насилие и жестокого обращение с пострадавшим происходили в течение длительного периода времени без оказания медицинской помощи для уменьшения или устранения причиненных последствий.

При назначении наказания был принят во внимание и вред, нанесенный ребенку, то есть угроза его психическому и физическому здоровью. В связи с нанесенными потерпевшему телесными повреждениями различного характера и тяжести, а также психическими страданиями ребенку потребовалось длительное медицинское обслуживание в лечебном учреждении и длительный реабилитационный процесс.

Прокурор Рижской Восточной прокуратуры посчитал наказание справедливым и соразмерным и не планирует подавать апелляцию. Информация о возможных апелляциях со стороны других участников процесса пока не поступала.