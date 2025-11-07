Детишки подросли: историк — о недавних массовых протестах

Мы сейчас стали свидетелями того, как меняется повестка, пояснил ученый. Как «блеск и нищета простых тем в политике» внезапно расширяет тему общественно-политической дискуссии от насилия против женщин до значения европейских ценностей и их места в латвийском социуме, до нежелания принадлежать к обществам того толка, что находятся за восточной границей. В этом и сила «простых тем»: они способны расширять политическое мышление населения, поясняет Капранс.

«Конечно, [политикам] легко банализировать, легко делать эти темы такими, где «всем всё ясно», и в момент, когда такая тема упрощенно воспринимается, мы и наблюдаем эти классические признаки поляризации — по одну сторону фронта защитники, по другую все те, кто принадлежит к традиционалистам и разного рода консерваторам. «Консерватор» уже ругательство, по сути»...

Что же стало движителем таких масс народа?

«Мы и в прошлом десятилетии видели такие тенденции, что на улицы выходят люди, которым эти вопросы важны. Но мне кажется, одно важное и требующее осознания отличие — в том, что влияние молодого поколения на интенсификацию, эскалацию этого процесса очень выражено. Нужно считаться с тем, что те, кто были детьми десять лет назад, сейчас фактически стали в значительной степени политическими субъектами и влияют на остроту этой дискуссии. Сами мы, возможно, не видим вокруг так много, как теперь увидели на экране — и в Риге, и в Лиепае и других местах. Теперь много молодых людей, которые выражаются куда резче.

Следует радоваться каждому такому ненасильственному выступлению независимо от того, организовали ли его консерваторы или либералы, говорит Капранс. Потому что в латвийском обществе растет доля недовольных политической системой как таковой.