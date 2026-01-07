Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Медведей из Raptors Park выкупили за 2251 евро. И тем самым спасли от смерти

Редакция PRESS 7 января, 2026 17:49

Важно 0 комментариев

Двух медведей, выставленных на аукцион Управлением охраны природы, за 2251 евро приобрел Александр Калачов - владелец мини-зоопарка Raptors Park. Об этом сообщило агентство LETA. Именно этот зоопарк обеспечивал содержание животных на протяжении нескольких лет.

На участие в аукционе было подано три заявки. Начальная цена за двух медведей составляла 1710 евро. По словам директора департамента охраны природы Управление охраны природы Гиты Строде, окончательное решение еще должна утвердить аукционная комиссия. Она проверит, соответствует ли победитель установленным требованиям и способен ли обеспечить животным надлежащие условия содержания.

Самка и самец медведя попали в Raptors Park около двух лет назад. Тогда еще детенышами их нашли брошенными неподалеку от территории зоопарка. Заботу о медвежатах взял на себя Калачов. Изначально по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, поскольку по закону дикие животные являются государственной собственностью, однако позже производство было прекращено. 

После этого власти приняли решение реализовать животных через аукцион. Как ранее поясняла Строде, в Латвии отсутствуют специализированные приюты для таких случаев, а новые правила обращения с государственным имуществом не позволяют просто передать животных без продажи. Животным грозило усыпление.

Согласно публикации владельцев Raptors Park в Facebook, оба медведя, получившие кличку Гамми, были выкуплены на средства, пожертвованные обществом. Ранее Калачов критиковал решение выставить животных на аукцион, указывая, что мини-зоопарк годами содержал медведей за свой счет и построил для них вольер, вложив более 40 тысяч евро.

«Raptors Park - не временное место для медвежат Гамми. Это их дом. Здесь они выросли и чувствуют себя в безопасности», - написал Калачов на странице зоопарка.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос
Спаивал, насиловал, снимал видео. Прокуратура передала дело в суд
Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО?
Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

