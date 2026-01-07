Медведей из Raptors Park выкупили за 2251 евро. И тем самым спасли от смерти

На участие в аукционе было подано три заявки. Начальная цена за двух медведей составляла 1710 евро. По словам директора департамента охраны природы Управление охраны природы Гиты Строде, окончательное решение еще должна утвердить аукционная комиссия. Она проверит, соответствует ли победитель установленным требованиям и способен ли обеспечить животным надлежащие условия содержания.

Самка и самец медведя попали в Raptors Park около двух лет назад. Тогда еще детенышами их нашли брошенными неподалеку от территории зоопарка. Заботу о медвежатах взял на себя Калачов. Изначально по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, поскольку по закону дикие животные являются государственной собственностью, однако позже производство было прекращено.

После этого власти приняли решение реализовать животных через аукцион. Как ранее поясняла Строде, в Латвии отсутствуют специализированные приюты для таких случаев, а новые правила обращения с государственным имуществом не позволяют просто передать животных без продажи. Животным грозило усыпление.

Согласно публикации владельцев Raptors Park в Facebook, оба медведя, получившие кличку Гамми, были выкуплены на средства, пожертвованные обществом. Ранее Калачов критиковал решение выставить животных на аукцион, указывая, что мини-зоопарк годами содержал медведей за свой счет и построил для них вольер, вложив более 40 тысяч евро.

«Raptors Park - не временное место для медвежат Гамми. Это их дом. Здесь они выросли и чувствуют себя в безопасности», - написал Калачов на странице зоопарка.