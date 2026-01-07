Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро

По словам Зеленского, у Вашингтона есть реальные инструменты давления на Россию, и американская сторона знает, как ими пользоваться. Однако, подчеркнул он, для этого Украина должна оставаться приоритетом для США. Пока же представители президента США Дональд Трамп ведут переговоры с Москвой, но Россия, по его выражению, «крутит носом». Зеленский также предупредил, что у Киева есть «достаточно сильные» партнеры, которые «могут нос открутить, если захотят».

Согласно приведенному им примеру, 3 января американское спецподразделение Delta Force провело операцию по захвату Мадуро в Каракасе. Как сообщал венесуэльский портал Aporrea, атака была внезапной и застала врасплох охрану президента. По данным источника Washington Post, в ходе операции погибли около 80 человек, включая представителей сил безопасности и мирных жителей, тогда как среди американских военных были ранены семеро.

После захвата Мадуро и его жены Силии Флорес доставили в Нью-Йорк, где 5 января они предстали перед судом по обвинениям в наркотерроризме и незаконном хранении оружия и взрывных устройств.

На фоне этих заявлений глава Чечни Рамзан Кадыров в последнее время редко появляется на публике. По данным источников Новая газета. Европа, он тяжело болен. По одной версии, у него проблемы с почками, по другой — некроз поджелудочной железы. В конце декабря сообщалось о его экстренной госпитализации в Москве перед участием в заседании Госсовета под председательством Путина.