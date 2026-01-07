Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 7. Января Завтра: Digmars, Julians, Rota, Zigmars
Доступность

Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро

Редакция PRESS 7 января, 2026 17:25

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могли бы провести военную операцию по захвату главы Чечни Рамзан Кадыров, чтобы усилить давление на Владимир Путин и подтолкнуть его к прекращению войны. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, приведя в пример операцию США против президента Венесуэлы Николас Мадуро.

По словам Зеленского, у Вашингтона есть реальные инструменты давления на Россию, и американская сторона знает, как ими пользоваться. Однако, подчеркнул он, для этого Украина должна оставаться приоритетом для США. Пока же представители президента США Дональд Трамп ведут переговоры с Москвой, но Россия, по его выражению, «крутит носом». Зеленский также предупредил, что у Киева есть «достаточно сильные» партнеры, которые «могут нос открутить, если захотят».

Согласно приведенному им примеру, 3 января американское спецподразделение Delta Force провело операцию по захвату Мадуро в Каракасе. Как сообщал венесуэльский портал Aporrea, атака была внезапной и застала врасплох охрану президента. По данным источника Washington Post, в ходе операции погибли около 80 человек, включая представителей сил безопасности и мирных жителей, тогда как среди американских военных были ранены семеро.

После захвата Мадуро и его жены Силии Флорес доставили в Нью-Йорк, где 5 января они предстали перед судом по обвинениям в наркотерроризме и незаконном хранении оружия и взрывных устройств.

На фоне этих заявлений глава Чечни Рамзан Кадыров в последнее время редко появляется на публике. По данным источников Новая газета. Европа, он тяжело болен. По одной версии, у него проблемы с почками, по другой — некроз поджелудочной железы. В конце декабря сообщалось о его экстренной госпитализации в Москве перед участием в заседании Госсовета под председательством Путина.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО?
Латышские СМИ

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО? (3)

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Важно

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

Попробуйте Латвию за 380 тысяч евро в год! Зачем мы снова платим MICHELIN Guide?
Важно

Попробуйте Латвию за 380 тысяч евро в год! Зачем мы снова платим MICHELIN Guide? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Читать
Загрузка

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Мир 19:59

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Читать

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Читать

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

Азбука здоровья 19:24

Азбука здоровья 0 комментариев

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Читать

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Читать

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Читать

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

Новости Латвии 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

Читать