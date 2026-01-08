Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

8 января, 2026

Животные 0 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Исследование показало: у рептилий, птиц и млекопитающих существует общий ритм сна, который сформировался ещё у древних предков — задолго до появления современных видов.

Речь идёт не о позе или продолжительности сна, а о внутреннем режиме работы мозга. Оказалось, что во время глубокого сна у этих животных активируются одинаковые нейронные циклы, несмотря на огромные различия в анатомии и образе жизни.

Проще говоря, мозг крокодила, совы и человека «уходит в глубокий сон» по одному и тому же принципу.

Ранее считалось, что сложные фазы сна — особенно те, которые связаны с восстановлением и переработкой информации, — характерны в основном для млекопитающих и птиц. Но новые данные показывают: основа сна появилась намного раньше, чем думали учёные.

Это открытие важно не только для биологии. Оно помогает понять, зачем вообще нужен сон и почему его лишение так тяжело переносится всеми живыми существами — от рептилий до человека.

Учёные считают, что такой универсальный механизм сна говорит о его критической роли для выживания. Если эволюция сохранила этот ритм у столь разных животных, значит, без него жизнь просто не работает.

Вывод неожиданно простой:
мы спим не потому, что стали умнее или сложнее.
Мы спим так, потому что так спала жизнь с самого начала.

