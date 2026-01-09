Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В разрушенном взрывом здании на Баускас было застраховано меньше половины квартир

Редакция PRESS 9 января, 2026 13:07

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В пострадавшем в начале января от взрыва газа доме на улице Баускас в Риге застраховано около 45% квартир, сообщил агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации страховщиков (ЛАС) Янис Абашинс.

По его словам, в Латвии регулярно происходят различные кризисы и несчастные случаи - реки выходят из берегов, бушуют бури и проливные дожди, затопляются частные дома и многоквартирные здания, вспыхивают разрушительные пожары. Людей эвакуируют, самоуправления ищут временное жилье, государство оказывает экстренную помощь. Каждый случай преподносит свои уроки и ставит вопрос о том, достаточно ли сделали ли, чтобы защитить себя и своих близких.

2 января этого года в Риге в жилом доме на улице Баускас произошел взрыв газа, и, как отмечает Абашинс, это стало напоминанием о том, насколько хрупка может быть наша повседневная безопасность. В результате трагедии погибли два человека, другие получили ранения, а более 70 жильцов остались без крова.

По мнению Абашина, есть разные причины, почему так много квартир не было застраховано - возможно, кто-то не мог себе этого позволить, у кого-то были другие приоритеты, а кто-то думал, что "с его домом ничего не случится".

"К сожалению, живя в многоквартирном доме, мы можем в значительной степени контролировать только свои действия, но повлиять на то, как сосед ведет себя на своей территории, сложно или даже невозможно, что значительно повышает риски, а безответственные или самовольные действия одного соседа могут иметь последствия для всего дома", - говорит Абашин.

Глава ассоциации также отметил, что авария показала разницу между застрахованными и незастрахованными жильцами. Те, у кого есть страховка, быстрее получили первую практическую помощь: в первые несколько дней были выплачены первоначальные компенсации на предметы первой необходимости, повседневные расходы или временное жилье. Страхование на этом этапе позволило пострадавшим быстрее оправиться от шока.

Поддержка со стороны государства и самоуправления обеспечивает минимум, но полная безопасность и долгосрочная финансовая стабильность лучше всего достигаются за счет индивидуальной ответственности и страхования.

Если здание можно восстановить, то страховка покроет расходы и на восстановление отдельных квартир, и на ремонт общих конструктивных элементов дома в пределах доли владельца квартиры, если это предусмотрено договором. Если здание не подлежит восстановлению, страховщики компенсируют рыночную стоимость квартир или покупку равноценного жилья.

"Особенно важен вопрос страхования всего каркаса дома. Если бы это было сделано, то расходы на восстановление здания покрывал бы страховщик. В противном случае получается жестокая математика - страховщики будут платить за застрахованных владельцев квартир, а остальным придется платить самим", - сказал Абашин.

Случай, когда действия одного квартировладельца или арендатора могут привести к непригодности всего здания, доказывает необходимость такого вида страхования практически для любого многоквартирного дома.

Жильцам, чьи квартиры не были застрахованы, основную помощь оказывает самоуправление. Рижское самоуправление предоставляет временное жилье, а Рижская социальная служба - кризисное пособие для покрытия неотложных нужд. Эта помощь часто ограничена по времени и сумме по сравнению с возможностями страхования.

"В связи с этим возникает неудобный, но необходимый вопрос: должны ли платежеспособные жильцы, которые могли бы сами позаботиться о своем имуществе, купив страховку, иметь равное право на государственную поддержку? Понятно, что помощь жизненно необходима социально незащищенным слоям населения, но всем ли?", - спрашивает Абашинс.

Латвия значительно отстает от среднеевропейского уровня по страхованию имущества. Данные "Eurobarometer" показывают, что в среднем 62% европейцев страхуют жилье, в то время как в Латвии застраховано лишь около 50% жилых помещений, несмотря на то, что страховые продукты в Латвии широко доступны.

Комментарии (0)
Главные новости

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией
Важно

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Важно

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?
Важно

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Читать
В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Всюду жизнь 16:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Читать

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Новости Латвии 16:24

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Читать

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Читать

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

Мир 15:53

Мир 0 комментариев

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Читать

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Читать

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

Новости Латвии 15:35

Новости Латвии 0 комментариев

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

Читать