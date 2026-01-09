В разрушенном взрывом здании на Баускас было застраховано меньше половины квартир

По его словам, в Латвии регулярно происходят различные кризисы и несчастные случаи - реки выходят из берегов, бушуют бури и проливные дожди, затопляются частные дома и многоквартирные здания, вспыхивают разрушительные пожары. Людей эвакуируют, самоуправления ищут временное жилье, государство оказывает экстренную помощь. Каждый случай преподносит свои уроки и ставит вопрос о том, достаточно ли сделали ли, чтобы защитить себя и своих близких.

2 января этого года в Риге в жилом доме на улице Баускас произошел взрыв газа, и, как отмечает Абашинс, это стало напоминанием о том, насколько хрупка может быть наша повседневная безопасность. В результате трагедии погибли два человека, другие получили ранения, а более 70 жильцов остались без крова.

По мнению Абашина, есть разные причины, почему так много квартир не было застраховано - возможно, кто-то не мог себе этого позволить, у кого-то были другие приоритеты, а кто-то думал, что "с его домом ничего не случится".

"К сожалению, живя в многоквартирном доме, мы можем в значительной степени контролировать только свои действия, но повлиять на то, как сосед ведет себя на своей территории, сложно или даже невозможно, что значительно повышает риски, а безответственные или самовольные действия одного соседа могут иметь последствия для всего дома", - говорит Абашин.

Глава ассоциации также отметил, что авария показала разницу между застрахованными и незастрахованными жильцами. Те, у кого есть страховка, быстрее получили первую практическую помощь: в первые несколько дней были выплачены первоначальные компенсации на предметы первой необходимости, повседневные расходы или временное жилье. Страхование на этом этапе позволило пострадавшим быстрее оправиться от шока.

Поддержка со стороны государства и самоуправления обеспечивает минимум, но полная безопасность и долгосрочная финансовая стабильность лучше всего достигаются за счет индивидуальной ответственности и страхования.

Если здание можно восстановить, то страховка покроет расходы и на восстановление отдельных квартир, и на ремонт общих конструктивных элементов дома в пределах доли владельца квартиры, если это предусмотрено договором. Если здание не подлежит восстановлению, страховщики компенсируют рыночную стоимость квартир или покупку равноценного жилья.

"Особенно важен вопрос страхования всего каркаса дома. Если бы это было сделано, то расходы на восстановление здания покрывал бы страховщик. В противном случае получается жестокая математика - страховщики будут платить за застрахованных владельцев квартир, а остальным придется платить самим", - сказал Абашин.

Случай, когда действия одного квартировладельца или арендатора могут привести к непригодности всего здания, доказывает необходимость такого вида страхования практически для любого многоквартирного дома.

Жильцам, чьи квартиры не были застрахованы, основную помощь оказывает самоуправление. Рижское самоуправление предоставляет временное жилье, а Рижская социальная служба - кризисное пособие для покрытия неотложных нужд. Эта помощь часто ограничена по времени и сумме по сравнению с возможностями страхования.

"В связи с этим возникает неудобный, но необходимый вопрос: должны ли платежеспособные жильцы, которые могли бы сами позаботиться о своем имуществе, купив страховку, иметь равное право на государственную поддержку? Понятно, что помощь жизненно необходима социально незащищенным слоям населения, но всем ли?", - спрашивает Абашинс.

Латвия значительно отстает от среднеевропейского уровня по страхованию имущества. Данные "Eurobarometer" показывают, что в среднем 62% европейцев страхуют жилье, в то время как в Латвии застраховано лишь около 50% жилых помещений, несмотря на то, что страховые продукты в Латвии широко доступны.