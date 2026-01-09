Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Вот только некоторые названия:
■ Международный солнечный альянс (International Solar Alliance)
■ Международная организация по устойчивой торговле тропической древесиной (International Tropical Timber Organization)
■ Компакт по безуглеродной энергии 24/7 (24/7 Carbon–Free Energy Compact) – продвижение круглосуточной (!) зеленой энергетики.
■ Совет Плана Коломбо (Colombo Plan Council)
■ Образование не ждет (Education Cannot Wait) – фонд образования для детей в кризисах и конфликтах (Газа прежде всего).
■ Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats).
■ Глобальный фонд вовлечения сообществ и устойчивости (Global Community Engagement and Resilience Fund)
■ Глобальный форум по миграции и развитию (Global Forum on Migration and Development) – продвижение миграции как благоприятного фактора развития
■ Межправительственная платформа по науке и политике в области биоразнообразия и экосистемных услуг (Intergovernmental Science–Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)
■ Косультативный комитет по хлопку (International Cotton Advisory Committee)
■ Международная организация по праву развития (International Development Law Organization)
■ Международный институт демократии и содействия выборам (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)
■ Международный институт правосудия и верховенства закона (International Institute for Justice and the Rule of Law) – обучение борьбе с терроризмом через правой диалог.
■ Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (International Lead and Zinc Study Group)
■ Венецианская комиссия Совета Европы (Venice Commission of the Council of Europe) – консультации по конституционному праву.
Организации в системе ООН:
■ Департамент по экономическим и социальным вопросам (Department of Economic and Social Affairs) – координация экономической и социальной политики ООН.
■ Экономическая комиссия для Африки (Economic Commission for Africa)
■ Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (Economic Commission for Latin America and the Caribbean)
■ Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)
■ Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (Economic and Social Commission for Western Asia)
■ Комиссия кодификации международного права (International Law Commission)
■ Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals)
■ Канцелярия специального советника по Африке (Office of the Special Adviser on Africa)
■ Канцелярия специального представителя по детям в вооруженных конфликтах (Office of the Special Representative for Children in Armed Conflict)
■ Комиссия по миростроительству (Peacebuilding Commission)
■ Фонд миростроительства (Peacebuilding Fund)
■ Постоянный форум по вопросам лиц африканского происхождения (Permanent Forum on People of African Descent)
■ Альянс цивилизаций ООН (UN Alliance of Civilizations)
■ Совместная программа по сокращению выбросов от вырубки лесов (UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
■ Фонд демократии ООН (UN Democracy Fund)
■ Программа ООН по населенным пунктам (UN Human Settlements Programme, UN–Habitat)
■ Институт ООН по обучению и исследованиям
■ ООН–Океаны (UN Oceans) – координация по океанам.
■ Совет главных исполнительных директоров системы ООН (UN System Chief Executives Board for Coordination)
Всего организаций, из которых вышли США – 66 (полный список на сайте Белого дома ).
Кто дальше будет оплачивать весь этот банкет?