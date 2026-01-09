Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

9 января, 2026

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

"Помните, что происходило перед прошлыми выборами? Еще до начала войны, был ковид. И у партии Гобземса была 20% поддержка. Потом началась война и Гобземс тогда по некоторым позициям был больше в "Согласии", чем само "Согласие". А "Согласие" в свою очередь, которое до этого имело свои 20%, потеряло чуть ли не всё. То есть вот так может все поменяться в латвийской политике с помощью внешних пунктов", - напоминает политолог.

Розенвалдс уверен, что в ближайшем будущем нас ждет масса глобальных событий. И они будут очень влиять на ситуацию.

"Например, если Трампу удастся помирить Путина с Зеленским, (...) то я вообще не понимаю, как должны после этого  вести себя люди, которые уже встали на рельсы "хороший русский - мертвый русский", - признается Розенвалдс.

Политолог, отвечая на вопрос, как изменится политический расклад на выборах, если между Украиной и Россией вдруг наступит перемирие, напомнил, что "Латвия - странное государство, где 50% населения не знают за кого голосовать".

Он напоминает про такую науку, как социология, которая всё же оперирует фактами. А факты на данный момент по Латвии такие:

"Если мы смотрим на социологию, где у нас 25%, утрированно, говорят, что не будут участвовать выборах вообще, и еще 25% говорят, что они еще не выбрали за кого голосовать. То есть получается 50%. Это первое. И второе, если мы смотрим по наличию людей (электората - прим. press.lv) в партиях, тогда, по-моему, сейчас Шлесерс обогнал сейчас всех, но всего, примерно на 25000 человек. Это самые низкие данные по Европе! Из этого становится ясно, что нет такого избирателя "Единства". Есть избиратель государственной партии. Ну, по аналогии - я за КПСС, потому что у меня через него есть возможность просунуться куда-то. Так же как раньше люди голосовали за "Латвияс цельш", партию Шкеле и не только. Но если, к примеру, "Объединенный список", или те же "Прогрессивные", станут правящей партией, будет интересно наблюдать, как все эти люди вдруг переобуются", - отмечает Розенвалдс.

Касательно "Прогрессивных", политолог считает, что это даже не партия, а скорее просто молодежная тусовка, которая собралась, чтобы тусоваться в своем пузыре.

"Но ясно, что в Латвии есть прогрессивный и активный электорат. Но еще вопрос, возьмут ли этих людей "Прогрессивные". Они иногда делают всё,  чтобы от них избавиться. Они хотят быть белее, чем "Единство" в центре. И если мы до этого думали, что "Единство" их проглотит, то наоборот, может они проглотят "Единство"", - отмечает наблюдательный Розенвалдс.

Также политолог указывает, что в Латвии нет ответственной оппозиции, которая могла бы всё изменить.

