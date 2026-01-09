Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

На закрытом заседании в Брюсселе в четверг послы альянса согласились, что организация должна усилить свой арктический фланг, по словам дипломатов, которым была предоставлена анонимность для обсуждения деликатных вопросов. Президент США Дональд Трамп заявил, что датская территория подвержена влиянию России и Китая.

Послы предложили использовать разведывательные возможности для более эффективного мониторинга территории, увеличить расходы на оборону в Арктике, перебросить в регион больше военной техники и проводить больше военных учений в окрестностях.

Этот шквал идей подчеркивает растущую озабоченность Европы намерениями США в отношении Гренландии. На этой неделе Белый дом усилил свои претензии на Гренландию и неоднократно отказывался исключать возможность военного захвата.

Европа пытается успокоить последние угрозы Трампа и избежать военного вмешательства, которое, по словам Дании, означало бы конец альянса. Компромисс с президентом США считается первым и предпочтительным вариантом.

Запрос предложений, поступивший всего через несколько дней после последнего выпада Белого дома, отражает, насколько серьезно Европа воспринимает ультиматум и экзистенциальный риск, который любое вторжение в Гренландию представляет для альянса и трансатлантических связей. По словам дипломатов альянса, теперь от гражданских служащих НАТО ожидается выработка вариантов для послов.

Наряду с богатством сырьевых ресурсов и нефтяными месторождениями, Трамп сослался на якобы угрожающее скопление российских и китайских кораблей вблизи Гренландии как на причину последней кампании Вашингтона по контролю над этой территорией.

Эксперты в основном оспаривают эти утверждения, поскольку Москва и Пекин в основном сосредоточивают свои усилия по обороне — включая совместное патрулирование и военные инвестиции — в восточной части Арктики.

По словам трех дипломатов НАТО, на встрече 32 послов в четверг удалось избежать прямой конфронтации, а один из них назвал атмосферу в зале «продуктивной» и «конструктивной».

По словам дипломатов, посол Дании, выступивший первым, заявил, что спор является двусторонним вопросом, и сосредоточился на недавних успехах арктической стратегии НАТО и необходимости дальнейшей работы в регионе — это заявление получило широкую поддержку.

Два дипломата из ЕС сообщили, что вопрос о Гренландии также был поднят на закрытом заседании послов ЕС по вопросам обороны и внешней политики в четверг, несмотря на то, что он не был включен в официальную повестку дня. Они добавили, что столицы стран блока выразили свою солидарность с Данией.

Те же дипломаты сообщили, что Дания, как ожидается, предоставит официальный брифинг и обновленную информацию на встрече послов ЕС в пятницу.