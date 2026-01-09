Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

9 января, 2026

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

На закрытом заседании в Брюсселе в четверг послы альянса согласились, что организация должна усилить свой арктический фланг, по словам дипломатов, которым была предоставлена анонимность для обсуждения деликатных вопросов. Президент США Дональд Трамп заявил, что датская территория подвержена влиянию России и Китая.

Послы предложили использовать разведывательные возможности для более эффективного мониторинга территории, увеличить расходы на оборону в Арктике, перебросить в регион больше военной техники и проводить больше военных учений в окрестностях.

Этот шквал идей подчеркивает растущую озабоченность Европы намерениями США в отношении Гренландии. На этой неделе Белый дом усилил свои претензии на Гренландию и неоднократно отказывался исключать возможность военного захвата.

Европа пытается успокоить последние угрозы Трампа и избежать военного вмешательства, которое, по словам Дании, означало бы конец альянса. Компромисс с президентом США считается первым и предпочтительным вариантом.

Запрос предложений, поступивший всего через несколько дней после последнего выпада Белого дома, отражает, насколько серьезно Европа воспринимает ультиматум и экзистенциальный риск, который любое вторжение в Гренландию представляет для альянса и трансатлантических связей. По словам дипломатов альянса, теперь от гражданских служащих НАТО ожидается выработка вариантов для послов.

Наряду с богатством сырьевых ресурсов и нефтяными месторождениями, Трамп сослался на якобы угрожающее скопление российских и китайских кораблей вблизи Гренландии как на причину последней кампании Вашингтона по контролю над этой территорией.

Эксперты в основном оспаривают эти утверждения, поскольку Москва и Пекин в основном сосредоточивают свои усилия по обороне — включая совместное патрулирование и военные инвестиции — в восточной части Арктики.

По словам трех дипломатов НАТО, на встрече 32 послов в четверг удалось избежать прямой конфронтации, а один из них назвал атмосферу в зале «продуктивной» и «конструктивной».

По словам дипломатов, посол Дании, выступивший первым, заявил, что спор является двусторонним вопросом, и сосредоточился на недавних успехах арктической стратегии НАТО и необходимости дальнейшей работы в регионе — это заявление получило широкую поддержку.

Два дипломата из ЕС сообщили, что вопрос о Гренландии также был поднят на закрытом заседании послов ЕС по вопросам обороны и внешней политики в четверг, несмотря на то, что он не был включен в официальную повестку дня. Они добавили, что столицы стран блока выразили свою солидарность с Данией.

Те же дипломаты сообщили, что Дания, как ожидается, предоставит официальный брифинг и обновленную информацию на встрече послов ЕС в пятницу.

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

12:32

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

12:13

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Читать

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

12:09

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Читать

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

12:01

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Читать

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

12:00

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Читать

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

12:00

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

Читать