Доминик недавно получил штраф от муниципальной полиции за то, что оставил свою машину перед дверью семейного гаража.

Доминик получил штраф в размере 40 евро. Водитель считает, что его оштрафовали несправедливо. Он пытался обжаловать штраф, но безуспешно.

Хотя Доминик мог бы припарковать машину в гараже, он не стал рисковать, потому что сосед часто паркует свою машину напротив гаражных ворот Доминика.

Полиция не располагает информацией о владельцах гаражей, поэтому перед наложением штрафа невозможно проверить, принадлежит ли транспортное средство, на которое поступила жалоба, владельцу соответствующего гаража.

В случаях, когда полиция получает жалобу (чаще всего анонимную) на транспортное средство, нарушающее правила, решение принимается на основе фактической ситуации на месте.

Такое расположение транспортных средств в этом месте не только препятствует доступу в гаражи, но и затрудняет передвижение самих транспортных средств.

Адвокат Иварс Казакс, не участвующий в деле, также считает, что Доминик был несправедливо наказан.

Вероятнее всего, при обжаловании приговора не были представлены надлежащие доказательства, поэтому он не смог оспорить решение полиции. Учитывая, что апелляция водителя была отклонена, в этом случае он может обратиться в суд.

ФОТО: скриншот видео программы "Без табу"