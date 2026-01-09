Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража (1)

Редакция PRESS 9 января, 2026 09:57

1 комментариев

Житель Риги Доминик проживает на улице Локомотивес в районе Кенгарагс. Молодой человек признает, что найти свободное место для парковки машины во дворе довольно сложно, рассказывает телепрограмма "Без табу".

Доминик недавно получил штраф от муниципальной полиции за то, что оставил свою машину перед дверью семейного гаража.

Доминик получил штраф в размере 40 евро. Водитель считает, что его оштрафовали несправедливо. Он пытался обжаловать штраф, но безуспешно.

Хотя Доминик мог бы припарковать машину в гараже, он не стал рисковать, потому что сосед часто паркует свою машину напротив гаражных ворот Доминика.

Полиция не располагает информацией о владельцах гаражей, поэтому перед наложением штрафа невозможно проверить, принадлежит ли транспортное средство, на которое поступила жалоба, владельцу соответствующего гаража.

В случаях, когда полиция получает жалобу (чаще всего анонимную) на транспортное средство, нарушающее правила, решение принимается на основе фактической ситуации на месте.

Такое расположение транспортных средств в этом месте не только препятствует доступу в гаражи, но и затрудняет передвижение самих транспортных средств.

Адвокат Иварс Казакс, не участвующий в деле, также считает, что Доминик был несправедливо наказан.

Вероятнее всего, при обжаловании приговора не были представлены надлежащие доказательства, поэтому он не смог оспорить решение полиции. Учитывая, что апелляция водителя была отклонена, в этом случае он может обратиться в суд.

ФОТО: скриншот видео программы "Без табу"

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок (1)

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico (1)

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность (1)

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США? (1)

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике (1)

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Витамины нужно принимать правильно — без перебора (1)

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю (1)

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

