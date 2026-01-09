Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

Метель и сильный-сильный ветер: к Латвии подходит снежный циклон

© LETA 9 января, 2026 07:57

Важно 0 комментариев

В пятницу утром скорость северо-восточного ветра в Латвии достигала 7-12 метров в секунду, в Латгале и на южном и западном побережье Рижского залива наблюдались порывы до 13-16 метров в секунду, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Ветер во многих местах сносит снег, в Латгале он сильнее. Небо затянуто облаками, осадков нет. Качество воздуха немного улучшилось и во многих местах очень хорошее.

Температура воздуха колеблется от -5 до -7 градусов в Северном Курземе и от -13 до -14 градусов в северо-восточных регионах страны. При ветре мороз ощущается сильнее.

Высота снежного покрова на наблюдательных станциях колеблется от 5-6 сантиметров в Мерсрагсе, Даугавгриве и Приекули до 22-23 сантиметров в Дагде и Руцаве.

В Риге облачно, северо-восточный ветер порывами до десяти метров в секунду, в Даугавгриве зафиксированы порывы до 15,5 метров в секунду. Температура воздуха -10-11 градусов, глубина снега на наблюдательной станции в центре города - девять сантиметров.

Самые сильные метели в Латвии в пятницу пройдут в Латгалии, Селии и части Видземе, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается, за исключением Латгалии и Селии, начиная от белорусской границы, где ожидается снегопад. Местами на дорогах образуются снежные заносы.

Скорость северо-восточного ветра достигнет 13-18 метров в секунду с порывами, а на побережье от Юрмалы до Овишрагса ожидаются порывы до 20-22 метров в секунду.

Температура воздуха составит -7-12 градусов, в Северном Курземе -3-6 градусов. С учетом охлаждающего воздействия ветра, пятница станет самым холодным днем ​​этой зимы в Латвии.

Первая рабочая неделя года в Риге завершится облачной погодой без осадков. Северный, северо-восточный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду, в Юрмале – до 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до -7-8 градусов.

Погодные условия определяются циклоном, центр которого, расположенный на территории Украины, медленно движется на север вдоль границы Беларуси и России. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1007 гектопаскалей в южной части Латгале до 1017 гектопаскалей на крайнем севере Курземе и Видземе.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

А зато и в мороз едут! Люди в шоке от замёрзших латвийских поездов
Важно

А зато и в мороз едут! Люди в шоке от замёрзших латвийских поездов (1)

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Важно

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова (1)

У одних более умные лидеры, у других – не очень: Паулс похвалил эстонцев
Важно

У одних более умные лидеры, у других – не очень: Паулс похвалил эстонцев

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

Важно 08:01

Важно 0 комментариев

Тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс рассказал, как проходила акция протеста против спортсменов из России перед этапом Кубка Европы в Инсбруке. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) вынесла специалисту предупреждение, которое может привести к запрету находиться на трассах.

Тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс рассказал, как проходила акция протеста против спортсменов из России перед этапом Кубка Европы в Инсбруке. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) вынесла специалисту предупреждение, которое может привести к запрету находиться на трассах.

Читать

Гуляют все! В Риге открывается променад на Мукусалас

Важно 07:48

Важно 0 комментариев

Сегодня в 10.30 в Риге состоится торжественное открытие променада улицы Мукусалас, сообщилив Рижской думе.

Сегодня в 10.30 в Риге состоится торжественное открытие променада улицы Мукусалас, сообщилив Рижской думе.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Новости Латвии 07:43

Новости Латвии 0 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать

Рига находится в режиме постоянной готовности к зиме: запоминаем обещания столичных чиновников

Новости Латвии 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

На этой неделе синоптики обещают Риге снегопады и метели. Директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш в эфире программы TV3 «900 секунд» заявил, что столица готова к таким условиям, однако говорить о введении так называемых «снежных билетов» пока преждевременно.

На этой неделе синоптики обещают Риге снегопады и метели. Директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш в эфире программы TV3 «900 секунд» заявил, что столица готова к таким условиям, однако говорить о введении так называемых «снежных билетов» пока преждевременно.

Читать

У одних более умные лидеры, у других – не очень: Паулс похвалил эстонцев

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Маэстро Раймонд Паулс дал интервью эстонской общественной теле-радиовещательной компании ERR, в котором заявил, что латышам есть чему поучиться у соседей.

Маэстро Раймонд Паулс дал интервью эстонской общественной теле-радиовещательной компании ERR, в котором заявил, что латышам есть чему поучиться у соседей.

Читать

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Новости Латвии 20:34

Новости Латвии 0 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать