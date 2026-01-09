Метель и сильный-сильный ветер: к Латвии подходит снежный циклон

Ветер во многих местах сносит снег, в Латгале он сильнее. Небо затянуто облаками, осадков нет. Качество воздуха немного улучшилось и во многих местах очень хорошее.

Температура воздуха колеблется от -5 до -7 градусов в Северном Курземе и от -13 до -14 градусов в северо-восточных регионах страны. При ветре мороз ощущается сильнее.

Высота снежного покрова на наблюдательных станциях колеблется от 5-6 сантиметров в Мерсрагсе, Даугавгриве и Приекули до 22-23 сантиметров в Дагде и Руцаве.

В Риге облачно, северо-восточный ветер порывами до десяти метров в секунду, в Даугавгриве зафиксированы порывы до 15,5 метров в секунду. Температура воздуха -10-11 градусов, глубина снега на наблюдательной станции в центре города - девять сантиметров.

Самые сильные метели в Латвии в пятницу пройдут в Латгалии, Селии и части Видземе, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается, за исключением Латгалии и Селии, начиная от белорусской границы, где ожидается снегопад. Местами на дорогах образуются снежные заносы.

Скорость северо-восточного ветра достигнет 13-18 метров в секунду с порывами, а на побережье от Юрмалы до Овишрагса ожидаются порывы до 20-22 метров в секунду.

Температура воздуха составит -7-12 градусов, в Северном Курземе -3-6 градусов. С учетом охлаждающего воздействия ветра, пятница станет самым холодным днем ​​этой зимы в Латвии.

Первая рабочая неделя года в Риге завершится облачной погодой без осадков. Северный, северо-восточный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду, в Юрмале – до 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до -7-8 градусов.

Погодные условия определяются циклоном, центр которого, расположенный на территории Украины, медленно движется на север вдоль границы Беларуси и России. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1007 гектопаскалей в южной части Латгале до 1017 гектопаскалей на крайнем севере Курземе и Видземе.

