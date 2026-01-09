Лёд и заносы на латвийских дорогах: где сложнее всего?

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Кулдиги, Елгавы, Айзкраукле, Екабпилса, Резекне и Смилтене.

В целом, ситуация на основных дорогах в пятницу утром лучше, чем в предыдущие дни этой недели, однако следует отметить, что ситуация может значительно измениться во второй половине дня, когда синоптики прогнозируют сильный снегопад, который может привести к образованию снежных заносов на дорогах.

В пятницу утром десять единиц зимней техники были задействованы в расчистке и разравнивании снега и скользких участков дорог. Работы по техническому обслуживанию проводятся в приоритетном порядке, при этом наибольшее внимание уделяется дорогам, которыми пользуется наибольшее количество участников дорожного движения, сообщает LVC.