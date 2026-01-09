Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лёд и заносы на латвийских дорогах: где сложнее всего?

© LETA 9 января, 2026 08:08

По данным Латвийской государственной дорожной компании (LVC), в пятницу утром дорожные условия на национальных дорогах Латвии удовлетворительные, за исключением участка Таллиннской автомагистрали от развязки Туя до Айнажи.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Кулдиги, Елгавы, Айзкраукле, Екабпилса, Резекне и Смилтене.

В целом, ситуация на основных дорогах в пятницу утром лучше, чем в предыдущие дни этой недели, однако следует отметить, что ситуация может значительно измениться во второй половине дня, когда синоптики прогнозируют сильный снегопад, который может привести к образованию снежных заносов на дорогах.

В пятницу утром десять единиц зимней техники были задействованы в расчистке и разравнивании снега и скользких участков дорог. Работы по техническому обслуживанию проводятся в приоритетном порядке, при этом наибольшее внимание уделяется дорогам, которыми пользуется наибольшее количество участников дорожного движения, сообщает LVC.

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?
ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км
Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража
Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

