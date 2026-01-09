ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км

Как сообщили в ВСУ, баллистическая ракета двигалась со скоростью 13 тысяч километров.

«8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории», — заявило Воздушное командование «Запад» Воздушных сил ВСУ.

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил изданию «Украинская правда», что российский удар по Львову мог быть осуществлен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

«Вероятно, были запуски из Капустиного Яра. Предварительно, прозвучали взрывы во Львовской области. Информация уточняется», — сказал Игнат.

Ранее сообщалось, что в Капустином Яру базируется российский баллистический ракетный комплекс «Орешник».