Учите латышский: Рига открывает 600 бесплатных мест на курсах

Редакция PRESS 9 января, 2026 13:57

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника, 12 января, в Рижском самоуправлении будет открыт прием заявок на бесплатные курсы латышского языка. В этом году на курсах смогут обучаться не менее 596 взрослых рижан, для которых латышский язык не является родным, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Записаться на курсы можно только лично, соблюдая установленный учебными заведениями порядок подачи заявления. Самоуправление заявок не принимает. Чтобы подать заявку на участие в курсах, необходимо обратиться в выбранное учебное заведение с 12 января.

Возможность бесплатно выучить латышский язык на курсах будет предоставлена совершеннолетним рижанам, чье декларированное место жительства находится в Риге, за исключением школьников и безработных. Курсы латышского языка будут предлагаться на уровне A и B.

Записаться на курсы можно будет в четырех учреждениях, список которых будет размещен на сайте Рижского центра жителей микрорайонов "www.apkaimes.lv" в разделе "Интеграция", в подразделе "Курсы латышского языка". Информацию об учебных заведениях можно будет также получить по бесплатной городской информационной линии 1201.

Для сравнения: в 2025 году софинансируемые Рижским самоуправлением курсы латышского языка закончили 597 рижан, обучение проходило в 44 группах.

С 2023 года участникам также предлагается возможность улучшить свои знания латышского языка в разговорных клубах. В 2026 году запланировано пять разговорных клубов, что даст возможность улучшить свои навыки как минимум 66 участникам.

Рижское самоуправление уже 16-й год организует курсы латышского языка для рижан.

