Премьера спектакля в Театре Чехова: «Убийство в «Восточном экспрессе»

На сцене оживет одна из самых известных детективных историй всех времен – искрометная, интригующая и элегантная, как сам «Восточный экспресс».

Легендарный сыщик Эркюль Пуаро отправляется в путь на поезде, где встречаются люди из разных стран, с разным положением и разными характерами. Всё кажется идеальным, пока одного из пассажиров не находят убитым.

Расследование Эркюля Пуаро на этот раз разворачивается не только как интригующая криминальная история, но и как путешествие во внутренний мир человека. За яркими фразами и изысканными костюмами скрываются вопросы, актуальные и для современного зрителя: где начинается осознание вины, где заканчивается справедливость, и всегда ли истина только одна?

Помимо спектакля, Рижский русский театр Михаила Чехова организует публичную дискуссию на тему: «Кто вправе вершить самый справедливый суд – судебная система, индивид, Бог?». Обсуждение состоится 14 ноября, в 18:00, в прямом эфире – это будет беседа в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Рижского русского театра Михаила Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.

Творческая группа, которой руководит режиссер LAURA, состоит из сценографа Синтии Екабсоне, художника по костюмам Анны Хейнрихсоне, авторов оригинальной музыки Каспарса Курдеко и Карлиса Аузиньша, видеохудожников Лауриса Абеле и Марциса Абеле, художника по свету Оскарса Паулиньша и переводчика Лины Овчинниковой.

В спектакле примут участие актеры Театра Чехова: Шамиль Хаматов, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Александр Маликов, Володимир Гориславец, Татьяна Лукашенкова, Элина Барткевич, Иван Стрельцов, Вероника Плотникова, Евгений Пронин, Анатолий Фечин, Константин Никулин.

Ближайшие показы: 08.11., 09.11., 11.11., 21.11., 22.11. (13:00), 22.11. (19:00), 05.12.

Спектакль «Убийство в «Восточном экспрессе» – на русском языке, c титрами на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 16+

Фотограф: Ярослав Кащеев