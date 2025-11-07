Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Премьера спектакля в Театре Чехова: «Убийство в «Восточном экспрессе»

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 13:00

История и культура 0 комментариев

На этой неделе в Рижском русском театре Михаила Чехова встанет на рельсы легендарный «Восточный экспресс», а вместе с ним отправятся в путешествие и зрители, которым режиссер LAURA 8 ноября представит свою новую постановку «Убийство в «Восточном экспрессе», по мотивам знаменитого романа, который инсценировал Кен Людвиг. Спектакль посвящен 135-летию со дня рождения Агаты Кристи.

На сцене оживет одна из самых известных детективных историй всех времен – искрометная, интригующая и элегантная, как сам «Восточный экспресс».

Легендарный сыщик Эркюль Пуаро отправляется в путь на поезде, где встречаются люди из разных стран, с разным положением и разными характерами. Всё кажется идеальным, пока одного из пассажиров не находят убитым.

Расследование Эркюля Пуаро на этот раз разворачивается не только как интригующая криминальная история, но и как путешествие во внутренний мир человека. За яркими фразами и изысканными костюмами скрываются вопросы, актуальные и для современного зрителя: где начинается осознание вины, где заканчивается справедливость, и всегда ли истина только одна?

Помимо спектакля, Рижский русский театр Михаила Чехова организует публичную дискуссию на тему: «Кто вправе вершить самый справедливый суд – судебная система, индивид, Бог?». Обсуждение состоится 14 ноября, в 18:00, в прямом эфире – это будет беседа в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Рижского русского театра Михаила Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.

Творческая группа, которой руководит режиссер LAURA, состоит из сценографа Синтии Екабсоне, художника по костюмам Анны Хейнрихсоне, авторов оригинальной музыки Каспарса Курдеко и Карлиса Аузиньша, видеохудожников Лауриса Абеле и Марциса Абеле, художника по свету Оскарса Паулиньша и переводчика Лины Овчинниковой.

В спектакле примут участие актеры Театра Чехова: Шамиль Хаматов, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Александр Маликов, Володимир Гориславец, Татьяна Лукашенкова, Элина Барткевич, Иван Стрельцов, Вероника Плотникова, Евгений Пронин, Анатолий Фечин, Константин Никулин.

Ближайшие показы: 08.11., 09.11., 11.11., 21.11., 22.11. (13:00), 22.11. (19:00), 05.12.

Спектакль «Убийство в «Восточном экспрессе» – на русском языке, c титрами на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 16+

Фотограф: Ярослав Кащеев

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать