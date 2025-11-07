Гибель мужчины на железной дороге: анализ камер видеонаблюдения

На путях между Тукумсом и Милзкалнсом, где пассажирский поезд, направлявшийся в Ригу, сбил человека, все еще видна кровь.

Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце сообщает: «Поезд сбил мужчину 1986 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте».

Некоторые местные жители также заметили скопление людей возле путей.

«Я увидел, что поезд там остановился. Я проходил мимо как раз в тот момент, когда поезд остановился, и там были машины скорой помощи, полиция и пожарные», — говорит очевидец.

Между тем, женщина, живущая неподалёку, говорит: «Но все услуги были предоставлены очень быстро и оперативно. Потому что мы были там всего минуту».

Хотя столкновение поезда с мужчиной произошло средь бела дня, на тукумской стороне есть невидимый изгиб. Инцидент произошёл примерно в этом месте, поэтому у машиниста, увидевшего мужчину, было всего несколько секунд, чтобы среагировать на происходящее.

«Мужчина шёл по путям, спиной к поезду. И, к сожалению, предотвратить столкновение не удалось. Как только машинист заметил человека, он применил экстренное торможение на путях, а также подал звуковой сигнал», — говорит Сигита Паула, представительница «Vivi».

Камеры видеонаблюдения поезда показывают, что мужчина не пытался избежать аварии и все произошло очень быстро.

«Возможно, человек разговаривал по телефону в этот момент. Надо сказать, что люди с завидной регулярностью ведут себя крайне безрассудно вблизи железнодорожных путей. Поэтому я хотел бы напомнить вам, что необходимо быть особенно внимательным как вблизи путей, так и при их переходе, даже в разрешённом месте. Необходимо постоянно несколько раз проверять, не приближается ли поезд. И только когда вы абсолютно уверены, что поезд не приближается, можно переходить пути. Но делать это в не предназначенных для этого местах категорически запрещено», — говорит представитель «Виви».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Полиция продолжит расследование, чтобы выяснить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения и каковы были обстоятельства инцидента.