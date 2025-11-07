«Весёлая гонка»: бум искусственного интеллекта ведет мир к новому финансовому кризису?

Эксперты обсуждают, каким может быть сценарий его "лопания": повторение кризиса доткомов на рубеже XX-XXI веков или что-то похожее на финансовый кризис 2008 года, вызванный бурным ростом и последующим крахом финансового сектора.

Сейчас рынок демонстрирует одновременно признаки продолжения "веселой гонки" и тревожные сигналы - например, резкий рост цен на золото и серебро, что часто воспринимается как "затишье перед бурей".

По словам экономиста банка "Luminor" Петериса Страутиньша, история показывает, что инвесторы склонны ожидать повторения прошлых кризисов, однако реальность может сложиться иначе.

Инвестиционный аналитик банка "Signet" Карлис Мартиньш Гулбис считает почти неизбежным образование пузыря на рынке ИИ, хотя точно оценить его масштабы пока невозможно.

