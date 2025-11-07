Одним из ключевых шагов в разработке новых правил является распространение ответственности на всех участников платежной цепочки - поставщиков платежных услуг, включая банки, технологические компании и различные платформы, вовлеченные в процесс осуществления платежей.

Министерство обращает особое внимание на участие телекоммуникационных компаний в сокращении мошеннических сделок, которое позволяет более эффективно решать проблему как уже состоявшихся мошеннических сделок или их попыток, так и снижать их вероятность.

Учитывая, что потребители в процессе сделок с платежными услугами менее защищены, возможно, не обладает достаточной финансовой грамотностью, более широкое участие участников рынка очень ценно и важно, чтобы как можно более эффективно предотвращать мошеннические сделки.

В прошлом году у клиентов четырех крупнейших коммерческих банков Латвии было похищено 15,5 млн евро, а предотвращены эпизоды мошенничества на сумму 12,2 млн евро, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.

Существенно вырос объем предотвращенных случаев мошенничества, например, в 2021 году удалось предотвратить ущерб на 3,3 млн евро, а сумма выручки мошенников составила 11,1 млн евро.

За первые три квартала этого года удалось предупредить обман на 9,6 млн евро, а ущерб составил 9 млн евро, что говорит о качественном изменении тенденции. Однако выведенные суммы по-прежнему велики.

В предлагаемых к обсуждению нормативных актах целесообразно внедрить ряд новшеств, направленных на повышение безопасности платежей и защиту потребителей: например, проверку принадлежности счета соответствующему лицу- этот механизм уже частично реализован; обязанность банков (поставщиков платежных услуг) в определенных случаях компенсировать выведенные в результате мошеннических операций средства; возможность блокировки платежей банками при наличии явных признаков мошенничества; активный обмен информацией между банками для более быстрого выявления мошенников и предотвращения ущерба клиентам; дополнительные меры, направленные на усиление контроля за цепочкой платежей и защиту участников.

Такие нововведения помогут укрепить доверие к финансовой системе и повысить защиту пользователей. В то же время в этих предложениях предусмотрена и ответственность самого клиента за необдуманные действия, а также существенная роль телекоммуникационных операторов как первой линии защиты.

(Diena)