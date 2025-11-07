28 октября жительнице Даугавпилса несколько раз звонили «сотрудники учреждения», пытавшиеся выманить у неё 10 000 евро. Жительница посчитала звонок мошенническим и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов организовали установление личности и задержание курьера, участвовавшего в мошеннической схеме. На месте происшествия сотрудники полиции задержали мужчину 2003 года рождения.

Тем временем, другой житель Даугавпилса в течение нескольких дней, с 27 по 30 октября, получал звонки от телефонных мошенников, в результате которых мужчина передал 8700 евро курьеру. 30 октября мошенники продолжили звонить этой женщине, пытаясь выманить у неё 10 000 евро. Тогда пенсионерка распознала звонок как мошеннический и сообщила о нём в полицию.

В этом случае сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и задержали курьера – мужчину 1992 года рождения, который пришел за деньгами. Установлено, что мужчина также участвовал в других мошеннических схемах в качестве курьера.

Также 30 октября поступила информация о том, что к жительнице края Аугшдаугава пришёл инкассатор и передал ей 15 000 евро наличными. Ранее женщине несколько раз звонили неизвестные лица, предположительно представляющие AS «Latvenergo» и полицию.

В данном случае сосед потерпевшей заметил подозрительного мужчину, выходящего из подъезда, и решил сам его задержать. Получив информацию, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и, благодаря бдительности соседа, мошенничество удалось предотвратить.

Правоохранители установили, что задержанный курьер прибыл на место преступления по поручению знакомого. В ходе оперативных мероприятий ВП также задержала мужчину 2009 года рождения. Известно, что оба мужчины также выступали в роли курьера в других мошеннических схемах.

Однако 29 октября жителю Прейльского района поступило несколько звонков от неизвестных лиц. Мужчина сразу же распознал в них мошенничество и сообщил в правоохранительные органы. По телефону неизвестные сообщили ему, что наличные нужно задекларировать дома, и что к нему придёт человек, чтобы передать 5500 евро.

Благодаря своевременному сообщению мужчины, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали курьера, 1995 года рождения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 177, части 2 Уголовного кодекса, а именно по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору.

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или краткосрочным лишением свободы, испытательным сроком, исправительными работами, исправительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

Прокуратура также возбудила уголовное дело по статье 15, части 4 Уголовного кодекса, а именно по статье «Покушение на преступление», то есть умышленное деяние, непосредственно направленное на его совершение, если преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.