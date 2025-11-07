Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцы бросились сами помогать полиции ловить мошенников: пятеро за неделю! (1)

7 ноября, 2025 09:07

На прошлой неделе в Латгалии были задержаны пятеро курьеров, занимавшихся мошенническими схемами, сообщили в Государственной полиции (ГП).

28 октября жительнице Даугавпилса несколько раз звонили «сотрудники учреждения», пытавшиеся выманить у неё 10 000 евро. Жительница посчитала звонок мошенническим и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов организовали установление личности и задержание курьера, участвовавшего в мошеннической схеме. На месте происшествия сотрудники полиции задержали мужчину 2003 года рождения.

Тем временем, другой житель Даугавпилса в течение нескольких дней, с 27 по 30 октября, получал звонки от телефонных мошенников, в результате которых мужчина передал 8700 евро курьеру. 30 октября мошенники продолжили звонить этой женщине, пытаясь выманить у неё 10 000 евро. Тогда пенсионерка распознала звонок как мошеннический и сообщила о нём в полицию.

В этом случае сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и задержали курьера – мужчину 1992 года рождения, который пришел за деньгами. Установлено, что мужчина также участвовал в других мошеннических схемах в качестве курьера.

Также 30 октября поступила информация о том, что к жительнице края Аугшдаугава пришёл инкассатор и передал ей 15 000 евро наличными. Ранее женщине несколько раз звонили неизвестные лица, предположительно представляющие AS «Latvenergo» и полицию.

В данном случае сосед потерпевшей заметил подозрительного мужчину, выходящего из подъезда, и решил сам его задержать. Получив информацию, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и, благодаря бдительности соседа, мошенничество удалось предотвратить.

Правоохранители установили, что задержанный курьер прибыл на место преступления по поручению знакомого. В ходе оперативных мероприятий ВП также задержала мужчину 2009 года рождения. Известно, что оба мужчины также выступали в роли курьера в других мошеннических схемах.

Однако 29 октября жителю Прейльского района поступило несколько звонков от неизвестных лиц. Мужчина сразу же распознал в них мошенничество и сообщил в правоохранительные органы. По телефону неизвестные сообщили ему, что наличные нужно задекларировать дома, и что к нему придёт человек, чтобы передать 5500 евро.

Благодаря своевременному сообщению мужчины, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали курьера, 1995 года рождения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 177, части 2 Уголовного кодекса, а именно по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору.

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или краткосрочным лишением свободы, испытательным сроком, исправительными работами, исправительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

Прокуратура также возбудила уголовное дело по статье 15, части 4 Уголовного кодекса, а именно по статье «Покушение на преступление», то есть умышленное деяние, непосредственно направленное на его совершение, если преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

