Учёные: алкоголь приближает инсульт на десять лет!

Средний возраст инсульта у “постоянно отдыхающих” — 64 года, у умеренно пьющих или непьющих — 75 лет. И это не просто совпадение: у заядлых любителей напитков поражённая зона мозга оказалась на 70 % больше, а восстановление шло тяжелее.

Один “юнит” в исследовании — это 10 мл чистого этанола, то есть примерно бокал вина (150 мл), кружка пива (350 мл) или рюмка крепкого (45 мл). Вроде немного, но в сумме выходит “коктейль” для ускоренного старения мозга.

«Регулярное употребление алкоголя не только повышает риск инсульта, но и усиливает долговременное повреждение сосудов мозга», — говорит доктор Эдип Гурол из Гарвардского университета.

Врачи заметили и другие эффекты: у сильно пьющих чаще бывает высокое давление и низкий уровень тромбоцитов, что делает инсульт не только более вероятным, но и более разрушительным.

Авторы признают, тенденция очевидна:

чем больше бокалов — тем ближе катастрофа.

Так что если уж “омолаживать” себя — то не таким способом.