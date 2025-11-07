Государственные праздники на подходе: как меняется график движения поездов?

PV сообщает, что в субботу, 8 ноября, который является перенесенным рабочим днем, все электропоезда будут курсировать по графику рабочих дней, а 17 и 18 ноября - по графику выходных дней.

Дизельные поезда с сегодняшнего дня будут курсировать по новому графику.

PV призывает пассажиров обратить особое внимание на график движения поездов в Гулбенском, Мадонском, Даугавпилсском и Валмиерском направлениях.

Опубликованное на сайте PV и в мобильном приложении расписание движения поездов включает актуальные изменения.

