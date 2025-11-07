У Долиной обнаружили в Юрмале две квартиры и землю

Выяснилось, что певице принадлежат две квартиры в престижном комплексе Amber Rezidence («Янтарная резиденция») в Дзинтари, на берегу Рижского залива. Одна из квартир — двухкомнатная, вторая — четырехкомнатная. Совокупная стоимость латвийской недвижимости оценивается примерно в миллион евро. Кроме того, у артистки, как утверждают источники, есть два крупных земельных участка в нашей стране - площадью около трех и пяти тысяч квадратных метров.

По информации «Звездача», с 2011 года Долина регулярно отдыхала в своей юрмальской собственности и не скрывала её наличие. Однако после введения Латвией санкций против ряда российских артистов, поддержавших развязанную Кремлем войну в Украине, певица утратила возможность приезжать в страну и распоряжаться своей недвижимостью.

В интервью российским СМИ Долина ранее сетовала, что не может больше отдыхать в любимой Юрмале, где проводила летние месяцы многие годы.

В прошлом году на одной из закрытых вечеринок конкурса "Новая волна", который раньше проходил в Юрмале, Игорь Крутой вспомнил, что некоторые российские артисты даже купили в Юрмале недвижимость. "Лариса Александровна, у вас ведь там вроде тоже что-то есть?", — обратился Крутой к сидевшей в зале Ларисе Долиной. "Есть, пытаюсь продать. Меня же там запретили вообще на всю жизнь", — с грустной усмешкой произнесла певица.

Основной доход артистки, по данным расследования канала, формируется за счёт индивидуальной предпринимательской деятельности и концертных выступлений. Помимо этого, она преподаёт в Московском государственном институте культуры и руководит собственной «Музыкальной академией Ларисы Долиной».