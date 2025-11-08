«Последние недели для всех нас были сложными и эмоционально тяжёлыми. Вопрос Стамбульской конвенции оказался в центре внимания общества и СМИ, и это, безусловно, вызвало множество эмоций — как среди нас, так и в обществе в целом.

Вопрос Стамбульской конвенции, который уже неоднократно вызывал противоречивые дискуссии в обществе, внезапно стал одной из главных политических тем в стране, даже оттеснив государственный бюджет. Это произошло стремительно — гораздо быстрее, чем кто-либо из нас мог предвидеть.

Мы не были теми, кто актуализировал этот вопрос, однако, когда он попал в центр общественного внимания, у нас был долг высказать ясную и ответственную позицию. Мы последовательно продолжали отстаивать то, что обещали своим избирателям — не поддерживать ратификацию Стамбульской конвенции. Эта позиция была ясна ещё до выборов в 14-й Сейм, и мы остаёмся ей верны.

Дискуссии о выходе из Стамбульской конвенции в последние недели стали накалёнными и начали перерастать в широкий и опасный общественный конфликт, который сейчас уже не идёт на пользу ни государству, ни обществу в целом, но очень хорошо послужил предвыборной агитации лево-либеральных сил и политических сил, дружественных России, а также очернению конкурентов, что, возможно, даже привело бы к внеочередным выборам.

Для меня лично это время стало самым сложным за весь мой недолгий опыт руководства партией. В таких ситуациях нет хороших выборов. Решения не были лёгкими и для депутатов нашей фракции. Есть ощущение, что на этот раз пришлось выбирать между двумя сложными путями, а не между хорошим и плохим. Ещё тяжелее эту ситуацию делает тот факт, что, делая выбор, мы можем только прогнозировать или надеяться, что выбрали плохое, а не наихудшее. Ответ даст время, и на результаты повлияют наши дальнейшие действия.

Мы обсуждали это как на заседаниях правления, так и фракции, и демократически выбрали, на наш взгляд, самый ответственный шаг — уважить призыв Президента государства и отложить дальнейшее рассмотрение Стамбульской конвенции до следующего Сейма. Мы поддержали этот призыв, потому что считаем, что государству сейчас не нужен ещё больший раскол общества. Это не время продолжать борьбу в пылу эмоций — это время, когда нужно дать обществу остыть, а также нам самим осмыслить произошедшее, собрать силы, проанализировать ошибки, получить дополнительную информацию и пересмотреть стратегии, чтобы стать сильнее и победить в следующей битве. Мы не отступили, а согласились на «перемирие» в момент, когда эта «битва» уже была почти выиграна. Однако были признаки того, что, выиграв эту одну битву, мы могли бы оказаться в ситуации, которая больше не дала бы нам возможности когда-либо выиграть «войну».

В то же время нужно признать, что и среди наших членов и сторонников по этому вопросу существуют разные мнения. Это реальность, которую нельзя игнорировать, и это понятно — мы демократическая организация, в которой разные мнения не являются слабостью, а доказательством того, что нам не всё равно.

Именно поэтому важно, чтобы сейчас внутри нашей организации проходили открытые и конструктивные дискуссии, чтобы мы могли договориться о общем пути и выборе в этом и других вопросах. В ближайшее время мы проведём опрос членов и на съезде организуем мозговые штурмы, чтобы лично обсудить важные для будущего Латвии вопросы.

Я осознаю, что этот этап труден и не всем легко объясним. Однако, как и в другие сложные моменты, наша сила — в способности оставаться вместе, действовать ответственно и сохранять верность своим ценностям. Мы должны быть мудрыми и терпеливыми, позволить обществу и времени оценить принятые решения.

Сейчас наша задача — укреплять взаимное доверие и вместе готовиться к следующим делам. Латвии нужны национальные силы, которые способны быть как принципиальными, так и человечными.

Спасибо вам всем за стойкость, лояльность и ответственность в это время. Сохраним уважение друг к другу и продолжим делать то, что нас объединяет — работать на благо Латвии и наших людей.

С уважением и благодарностью", - написала Индриксоне.