Дело Русиньша: он по-прежнему в розыске, но не исключена и версия, что его нет в живых

Существует также версия, что его нет в живых, но идёт работа и над версиями, согласно которым он жив. Работа по делу продолжается, но более подробных комментариев полиция сейчас дать не может.

Как уже сообщалось, 16 апреля 2023 года в Екабпилсском крае была убита женщина 1983 года рождения. Убийство, очевидцами которого стали мать и ребёнок жертвы, совершил её бывший муж Русиньш, который месяцами угрожал женщине и преследовал её, об этом она не раз жаловалась в полицию, но предотвратить злодеяние не удалось. На Русиньша было заведено 19 уголовных дел, причём 18 из них - за невыполнение постановления о защите против насилия.

После убийства полиции не удалось задержать Русиньша, но одновременно не исключено, что он совершил самоубийство.