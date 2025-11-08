Суд начал рассматривать уголовное дело против матери в связи с гибелью ребёнка в Резекненском крае

Трагическое событие произошло 1 февраля в Ленджской волости. Обвиняемая вместе с другими лицами употребляла алкоголь и не обеспечила необходимого присмотра за своим сыном, которому ещё не исполнилось двух лет. Будучи в состоянии опьянения и зная, что мальчик в таком возрасте активно ходит и поэтому нуждается в постоянном присмотре, она ничего не предприняла, чтобы воспрепятствовать ребёнку в доступе к алкогольным напиткам, которые были у них дома, а также помешать ему покинуть дом, подчёркивается в обвинении.

Мальчик, проснувшись после дневного сна, в результате халатности матери получил свободный доступ к алкоголю и вышел на улицу, в метель, без обуви и верхней одежды, говорится в обвинении. Он долгое время находился вне помещения, будучи в беспомощном состоянии, страдая от сильного стресса и холода. Поздно вечером ребёнок был найден в снегу и без признаков жизни. В ходе следственных действий в организме ребёнка был обнаружен алкоголь.

Мать мальчика обвиняется в совершении двух преступных деяний - убийства по неосторожности (карается лишением свободы на срок до трёх лет или кратковременным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами) и жестокого обращения с несовершеннолетним лицом, причинившего ему физические или психические страдания (карается лишением свободы на срок до пяти лет или кратковременным лишением свободы, или пробационным надзором).

Как сообщалось, исчезновение мальчика было обнаружено около 13:30, но полиция получила информацию о случившемся лишь около 15:00. Были начаты розыскные мероприятия с привлечением коллег из других структурных подразделений и кинолога со служебной собакой, использовались также дроны.

Ребёнок был найден в 21:22 примерно в 200 м от железнодорожной станции Таудеяни, у него не было признаков жизни. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

На месте происшествия стражи закона задержали двух женщин 1985 и 1964 года рождения.

3 февраля полиция обратилась в суд с просьбой назначить одной из них в качестве меры пресечения содержание под стражей. Суд эту просьбу не удовлетворил и назначил ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а именно - надзор полиции.

В июне был выделен в отдельное производство уголовный процесс против женщины 1964 года рождения - за разглашение сведений, полученных в ходе досудебного уголовного процесса.