Суд начал рассматривать уголовное дело против матери в связи с гибелью ребёнка в Резекненском крае

© LETA 8 ноября, 2025 15:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня, 8 ноября, в 9:30 Латгальский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, по которому женщина обвиняется в преступной халатности, повлёкшей гибель ребёнка зимой 2025 года в Резекненском крае.

Трагическое событие произошло 1 февраля в Ленджской волости. Обвиняемая вместе с другими лицами употребляла алкоголь и не обеспечила необходимого присмотра за своим сыном, которому ещё не исполнилось двух лет. Будучи в состоянии опьянения и зная, что мальчик в таком возрасте активно ходит и поэтому нуждается в постоянном присмотре, она ничего не предприняла, чтобы воспрепятствовать ребёнку в доступе к алкогольным напиткам, которые были у них дома, а также помешать ему покинуть дом, подчёркивается в обвинении.

Мальчик, проснувшись после дневного сна, в результате халатности матери получил свободный доступ к алкоголю и вышел на улицу, в метель, без обуви и верхней одежды, говорится в обвинении. Он долгое время находился вне помещения, будучи в беспомощном состоянии, страдая от сильного стресса и холода. Поздно вечером ребёнок был найден в снегу и без признаков жизни. В ходе следственных действий в организме ребёнка был обнаружен алкоголь.

Мать мальчика обвиняется в совершении двух преступных деяний - убийства по неосторожности (карается лишением свободы на срок до трёх лет или кратковременным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами) и жестокого обращения с несовершеннолетним лицом, причинившего ему физические или психические страдания (карается лишением свободы на срок до пяти лет или кратковременным лишением свободы, или пробационным надзором).

Как сообщалось, исчезновение мальчика было обнаружено около 13:30, но полиция получила информацию о случившемся лишь около 15:00. Были начаты розыскные мероприятия с привлечением коллег из других структурных подразделений и кинолога со служебной собакой, использовались также дроны.

Ребёнок был найден в 21:22 примерно в 200 м от железнодорожной станции Таудеяни, у него не было признаков жизни. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

На месте происшествия стражи закона задержали двух женщин 1985 и 1964 года рождения.

3 февраля полиция обратилась в суд с просьбой назначить одной из них в качестве меры пресечения содержание под стражей. Суд эту просьбу не удовлетворил и назначил ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а именно - надзор полиции.

В июне был выделен в отдельное производство уголовный процесс против женщины 1964 года рождения - за разглашение сведений, полученных в ходе досудебного уголовного процесса.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

