С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Ранее Рижский районный суд также удовлетворил иск страховой компании, но Кайминьш обжаловал приговор, подав апелляцию.

По информации агентства LETA, судебное разбирательство связано с пожаром в квартире, где в своё время проживал Кайминьш. Пожар произошёл в конце 2019 года, ожоги в результате получил сам Кайминьш.

Причиной пожара, как выяснилось, была горящая сигарета, свеча или другой маломощный источник тепла, от которого загорелась кровать в спальне.

Кайминьш тогда поведал прессе, что в спальне съёмной квартиры от лампочек загорелся матрас из пены. Депутат попытался выбросить его в окно и обжёг руки, но смог эвакуироваться из квартиры.

В договоре аренды, заключённом между хозяином квартиры и Кайминьшем, было оговорено, что съёмщик готов возместить ущерб, возникший из-за его действия или бездействия.

Страховая компания выплатила хозяину компенсацию в размере 22 тысяч 785 евро и теперь взыскивает убытки с Кайминьша.