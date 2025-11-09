Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (2)

Редакция PRESS 9 ноября, 2025 08:43

Важно 2 комментариев

LETA

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Сначала в магазине ему подняли настроение - помогли отнести покупки к кассе и выложить их на ленту, но затем всё испортилось из-за того, что ему выписали штраф. 

"Позитивное волнение дня всегда готовы испортить в CityPark. Вот где высвечивается большая проблема с порядком мест для парковки инвалидов в Латвии. Они понастроены везде, всегда пустые, а что мне, как временно неспособному передвигаться, делать с тележкой для покупок и мелким?" - пишет он.

Его твит вызвал широкий резонанс. Часть комментаторов относятся к ситуации с пониманием и входят в положение, но другие подчёркивают, что стоянки для инвалидов всё же для всех остальных людей не предназначены:

- У меня была та же самая проблема, когда я сломал ногу, передвигался на двух костылях, но парковкой для инвалидов пользоваться не мог и за стоянки RS приходилось платить. Должно быть решение, чтобы при травмах можно было получить временное разрешение на стоянку для инвалидов.

- Могу поспорить, что при таком решении все стоянки для инвалидов были бы заняты, и со стороны никак нельзя было бы сказать, что пользователь чем-то болен. А настоящим инвалидам тогда пришлось бы ковылять из самого дальнего угла.

- Важно, чтобы кто-нибудь решал такие "мелочи". В целом так выглядит лицо забюрократизированного государства - всё определяет соответствующая бумажка. Мне иногда случается возить в магазин инвалида-колясочника. Его надо высаживать и сажать в машину в самом дальнем углу, где есть место, чтобы сделать это.

- Интересно, что такое ООО может "карать" водителей. Ещё интереснее, что даже ДБДД уже сотрудничает с этими "улучшателями стоянок и внедрителями порядка".

- В западном мире можно оформить временную карту на парковку для инвалидов в связи с физическими травмами и пользоваться ею.

- Предполагаю, что в CityPark не знали, что вы ходите на костылях, и просто увидели, что на окне нет соответствующей наклейки. В этом месте около Juglas Rimi те, кому всё равно, регулярно паркуются, а тогда те, кто передвигается на коляске (я своими глазами видел), вынуждены ставить машину дальше.

- Что делать? НЕ ПАРКОВАТЬСЯ на стоянке для инвалидов, если нет разрешения. Как и я не ставлю машину на стоянку для депутатов Сейма, если хочу на ул. Торня.

- Я не видела ни одного инвалида, чтобы он так плакался о незаконно занятой стоянке или сотнях других (бесчеловечных и унизительных) несправедливостей, с которыми инвалиды сталкиваются каждый день, 24/7, как индивид со сломанной ногой, приравнивающий себя к инвалидам. Я в шоке от чтения этого поста...

- Это настолько убого, если вы воображаете, будто временные костыли дают вам право парковаться на стоянке для инвалидов. Дайте хоть одну причину, чтобы контролёр вас не штрафовал? Это как? Вы думаете, он сидит в вашем "Твиттерском" облаке?

 

 

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (2)

Важно 10:26

Важно 2 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (2)

Важно 09:38

Важно 2 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (2)

Важно 09:11

Важно 2 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (2)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 2 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (2)

Важно 07:59

Важно 2 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (2)

Важно 07:53

Важно 2 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

