Сначала в магазине ему подняли настроение - помогли отнести покупки к кассе и выложить их на ленту, но затем всё испортилось из-за того, что ему выписали штраф.

"Позитивное волнение дня всегда готовы испортить в CityPark. Вот где высвечивается большая проблема с порядком мест для парковки инвалидов в Латвии. Они понастроены везде, всегда пустые, а что мне, как временно неспособному передвигаться, делать с тележкой для покупок и мелким?" - пишет он.

Его твит вызвал широкий резонанс. Часть комментаторов относятся к ситуации с пониманием и входят в положение, но другие подчёркивают, что стоянки для инвалидов всё же для всех остальных людей не предназначены:

- У меня была та же самая проблема, когда я сломал ногу, передвигался на двух костылях, но парковкой для инвалидов пользоваться не мог и за стоянки RS приходилось платить. Должно быть решение, чтобы при травмах можно было получить временное разрешение на стоянку для инвалидов.

- Могу поспорить, что при таком решении все стоянки для инвалидов были бы заняты, и со стороны никак нельзя было бы сказать, что пользователь чем-то болен. А настоящим инвалидам тогда пришлось бы ковылять из самого дальнего угла.

- Важно, чтобы кто-нибудь решал такие "мелочи". В целом так выглядит лицо забюрократизированного государства - всё определяет соответствующая бумажка. Мне иногда случается возить в магазин инвалида-колясочника. Его надо высаживать и сажать в машину в самом дальнем углу, где есть место, чтобы сделать это.

- Интересно, что такое ООО может "карать" водителей. Ещё интереснее, что даже ДБДД уже сотрудничает с этими "улучшателями стоянок и внедрителями порядка".

- В западном мире можно оформить временную карту на парковку для инвалидов в связи с физическими травмами и пользоваться ею.

- Предполагаю, что в CityPark не знали, что вы ходите на костылях, и просто увидели, что на окне нет соответствующей наклейки. В этом месте около Juglas Rimi те, кому всё равно, регулярно паркуются, а тогда те, кто передвигается на коляске (я своими глазами видел), вынуждены ставить машину дальше.

- Что делать? НЕ ПАРКОВАТЬСЯ на стоянке для инвалидов, если нет разрешения. Как и я не ставлю машину на стоянку для депутатов Сейма, если хочу на ул. Торня.

- Я не видела ни одного инвалида, чтобы он так плакался о незаконно занятой стоянке или сотнях других (бесчеловечных и унизительных) несправедливостей, с которыми инвалиды сталкиваются каждый день, 24/7, как индивид со сломанной ногой, приравнивающий себя к инвалидам. Я в шоке от чтения этого поста...

- Это настолько убого, если вы воображаете, будто временные костыли дают вам право парковаться на стоянке для инвалидов. Дайте хоть одну причину, чтобы контролёр вас не штрафовал? Это как? Вы думаете, он сидит в вашем "Твиттерском" облаке?