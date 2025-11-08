«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

Вот и пользователь платформы "Х" не на шутку озадачился - даже Госполицию тэгом отметил: "Прошу у Госполиции разъяснения. Допустимо ли на публичных мероприятиях упоминание интимных частей тела, гениталий конкретных политиков и др. личностей? Презрительное, враждебное отношение к части общества, имеющей иные взгляды? Усматриваются признаки преступного деяния или нет?"

Что же такого написано на плакате, столь возмутившем благонамеренного пользователя? А вот что: "Милые люди, мыслящие консервативно! Пожалуйста, выньте голову из жопы Шлесерса и присоединитесь к XXI веку".

Какова же реакция в соцсети?

- Как сказали классики, культура начинается с отхожего места.

- Очень миролюбивый и ненасильственный плакатик, совсем не оскорбляет.

- Персонального кода не хватает. Но и без того там уровень интеллекта просто прогрессивный...

- Хорошо ещё, что фото интимных частей тела депутатов больше нельзя будет отправлять друзьям с текстом "Я ведь говорил(-а), что это потому, что у него такой маленький..."

- Ох уж эти снежинки! Оскорбило чувства слово "жопа". P. S. Называть жопу гениталиями - это не свидетельствует об интеллекте и наличии элементарных знаний анатомии на школьном уровне.