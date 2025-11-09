Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Две женщины в Латвии носят имя Латве (у обеих это часть двойного имени), три - Бриве (у одной это второе имя), одна является тёзкой страны, причём Латвия - это второе её имя.

В УДГМ зарегистрировано также две женщины по имени Латвите и пять мужчин по имени Латвис. В двух случаях это второе имя.

По информации, собранной Агентством латышского языка, в Латвии 39 мужчин по фамилии Лачплесис и 45 женщин по фамилии Лачплесе (у четырёх из них это часть двойной фамилии). Зарегистрировано 15 фамилий Латвиетис и 16 - Латвиете, один житель(-ница) Латвии имеет фамилию Бриве, 20 - Латвис, 18 - Латве.

70 человек в Латвии носят фамилию Бривиба, у троих из них это часть двойной фамилии.