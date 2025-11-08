Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Редакция PRESS 8 ноября, 2025 19:28

Важно 1 комментариев

Фото LETA

Специалист по компьютерной науке Илмарс Пойканс недавно опубликовал в соцсети "Х" пост, вызвавший изрядный резонанс. Многие комментаторы разделяют его возмущение.

Что же вывело из себя Пойканса? Оказывается, это публикация на портале Delfi.lv. 

"Представители приложения Matchful Group и Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР, LIAA) подписали договор о поддержке разработки и внедрения ИИ-приложения для обработки данных астрологии, нумерологии и психологии и для обеспечения индивидуальных консультаций", - говорится в этой статье.

"Помогите, мне не хватает слов, чтобы описать такое растранжиривание денег из европейских фондов. На разработку и внедрение интегрированного ИИ-приложения для обработки данных АСТРОЛОГИИ, НУМЕРОЛОГИИ и психологии и обеспечения индивидуальных консультаций", - удивлён и возмущён автор поста.

В комментариях он же недоумевает: "Неужели в Matchful не могли обойтись "для обработки данных психологии и обеспечения индивидуальных консультаций"? Может быть, в ЛАИР работает кто-то слишком суеверный?".

Большинство из откликнувшихся разделяют эмоции Пойканса:

- Давно не били их.

- Ура, мы близимся к самой низкой точке.

- А в это же время Имантс Брейдакс просит помощи для поддержки ManaBalss. “hello world”.

- Причём заголовок вводит в заблуждение - у платформы нет полмиллиона пользователей, но планируется этого достичь за три года. Значит, иди в ЛАИР, скажи, что будет полмиллиона пользователей, и вот тебе поддержка в размере 123 тысяч.

- Скоро на "одноруких бандитов" из фондов ЕС деньги будут давать и это будет нормально. Только надо написать как-то умно, чтобы хорошо звучало.

-Это дерьмо тебе chatgpt/claude может объяснить с помощью нескольких промптов. Чистейшее разбазаривание денег.

- Если это в самом деле так, мы реально в заднице. Помимо потраченных денег, страну, которая обращается к шарлатанским идеям, ждут очень тяжёлые времена.

- Красиво бабла слупили за ИИ-агент.

- Земля, откройся!

- Ну, мне кажется, что Ашераденс бюджет делает только на основании нумерологии. Но, да... прочитал про это и не понимаю, смеяться или злиться.

- Как минимум 50% из денег европейских фондов осваивается для галочки, такая система.

- Хе-хе, я тебе ещё могу шепнуть такие способы растранжиривания фондов ЕС, ты удивишься.

 

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 33 минуты назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 4 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 22 часа назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 1 день назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (1)

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (1)

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать