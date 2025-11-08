Что же вывело из себя Пойканса? Оказывается, это публикация на портале Delfi.lv.

"Представители приложения Matchful Group и Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР, LIAA) подписали договор о поддержке разработки и внедрения ИИ-приложения для обработки данных астрологии, нумерологии и психологии и для обеспечения индивидуальных консультаций", - говорится в этой статье.

"Помогите, мне не хватает слов, чтобы описать такое растранжиривание денег из европейских фондов. На разработку и внедрение интегрированного ИИ-приложения для обработки данных АСТРОЛОГИИ, НУМЕРОЛОГИИ и психологии и обеспечения индивидуальных консультаций", - удивлён и возмущён автор поста.

В комментариях он же недоумевает: "Неужели в Matchful не могли обойтись "для обработки данных психологии и обеспечения индивидуальных консультаций"? Может быть, в ЛАИР работает кто-то слишком суеверный?".

Большинство из откликнувшихся разделяют эмоции Пойканса:

- Давно не били их.

- Ура, мы близимся к самой низкой точке.

- А в это же время Имантс Брейдакс просит помощи для поддержки ManaBalss. “hello world”.

- Причём заголовок вводит в заблуждение - у платформы нет полмиллиона пользователей, но планируется этого достичь за три года. Значит, иди в ЛАИР, скажи, что будет полмиллиона пользователей, и вот тебе поддержка в размере 123 тысяч.

- Скоро на "одноруких бандитов" из фондов ЕС деньги будут давать и это будет нормально. Только надо написать как-то умно, чтобы хорошо звучало.

-Это дерьмо тебе chatgpt/claude может объяснить с помощью нескольких промптов. Чистейшее разбазаривание денег.

- Если это в самом деле так, мы реально в заднице. Помимо потраченных денег, страну, которая обращается к шарлатанским идеям, ждут очень тяжёлые времена.

- Красиво бабла слупили за ИИ-агент.

- Земля, откройся!

- Ну, мне кажется, что Ашераденс бюджет делает только на основании нумерологии. Но, да... прочитал про это и не понимаю, смеяться или злиться.

- Как минимум 50% из денег европейских фондов осваивается для галочки, такая система.

- Хе-хе, я тебе ещё могу шепнуть такие способы растранжиривания фондов ЕС, ты удивишься.