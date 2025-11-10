Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

- Каковы первые долгосрочные сезонные прогнозы на эту зиму в Латвии?

- Ещё рановато говорить о долгосрочных прогнозах на зиму, ведь осень продолжается, но первые расчёты моделей позволяют наметить всеобщие тенденции. В первую декаду ноября в Латвии ещё будет преобладать осенняя погода. Днём сохранится положительная температура воздуха - примерно до +9, +11 градусов. Лишь в отдельные ночи, когда небо прояснится, возможна отрицательная температура.

Постоянного мороза, когда и днём, и ночью ниже нуля и формируется снежный покров, сейчас по прогнозам ещё не видно.

После 10 ноября погодные условия приблизятся к зимним, но серьёзная зима ещё не наступит. По ночам, особенно на востоке, чаще ожидается отрицательная температура, дождь чаще будет чередоваться со снегом. Местами может образоваться кратковременный снежный покров, но, скорее всего, быстро растает.

По прогнозам на данный момент в декабре чаще ожидается зимняя погода, но в целом все зимние месяцы ожидаются на полтора-два градуса теплее нормы. Так что уверенного наступления холодной зимы мы пока не видим.

- Прошедшее лето в Латвии не было слишком жарким - хорошо, если пару дней. Что на это влияло, какие условия?

- Хотя из-за изменений климата в целом температура воздуха повышается, волны жары и тропические ночи наблюдаются всё чаще, но в этом нет ничего необычного, потому что погода в Латвии переменчива от года к году. Например, в 2017 и в 2018 году были очень сухой и очень влажный год - один за другим, вот и этот год просто выпал более прохладным. Нынешним летом преобладали циклоны, они и вызвали облачную сырую погоду. По температуре воздуха июнь и август были примерно на градус ниже нормы, но июль был на градус теплее обычного.

Конечно, весной был и очень тёплый период - во второй половине впреля термометр поднялся до +28 градусов. Да и в июле в Мерсрагсе и в Риге доходило до +32 градусов, но остальное лето не было таким уж необычным, разве что более прохладным и сырым.

- А тем временем во многих европейских странах, особенно южных, царила безумная жара. С чем это связано и каковы прогнозы на будущее?

- Да, это тесно связано с общей циркуляцией атмосферы. Атлантические циклоны чаще достигали до Северной Европы, принося влагу и прохладу, а в Южной Европе часто формировались области высокого давления - антициклоны, блокировавшие облака, способствовавшие жаре и засухе. В целом тенденция ясна - в Южной Европе лето становится всё жарче, осадков всё меньше, интенсивность жары сильнее, есть даже проблемы с питьевой водой.

А в нашем регионе изменения более выражены зимой - становится значительно теплее и влажнее. Летом же придётся считаться с более сильными грозами и ливнями, нередко несущими с собой резкие порывы ветра, и более частыми волнами жары.

- Какова самая популярная народная примета или миф о погоде, которые чаще всего приходится опровергать, какое научное объяснение существует, почему это не работает?

- Раньше люди говорили: если зима холодная, лето будет жарким. Но это по-настоящему не работает. Раньше, когда климат был стабильнее, возможно, какая-то связь и наблюдалась, но в наши дни из-за изменчивости климата такие закономерности больше не наблюдаются. Есть даже особая отрасль науки - фенология, изучающая периодические события в природе, например, цветение растений или миграцию животных, и их связь с климатическими условиями. Наша работа основана на научных, численных моделях погодных условий, а не на приметах.

Нет известных исследований, которые подтверждали бы эти народные приметы, и зоологи тоже говорят, что видимых корреляций нет.

- Глобальное потепление и влияние на Латвию - каковы три самых существенных изменения, которые житель страны уже сейчас ощущает в повседневной жизни, по сравнению с теми данными, какие были пару лет назад?

- Ясно видно, что изменчивость климата уже влияет на жизнь людей. Это ощущается и в плане здоровья, и в окружающей среде. Например, всё чаще в помещениях нужны кондиционеры, людям труднее работать в жару, чаще наблюдаются солнечные удары и другие проблемы со здоровьем из-за жары.

В сельском и лесном хозяйстве меняются флора и фауна, циклы выращивания, необходимо приспосабливаться к новым условиям.

Меняется и энергетика, особенно в области гидрологии, так как меняется режим стока рек и доступные водные ресурсы. Фактически все отрасли народного хозяйства прямо или косвенно подвержены переменам климата.

- Какой климат ждёт Латвию в будущем? К чему готовиться?

- Зимы становятся значительно теплее и влажнее. Лето становится более жарким, с более выраженными контрастами, периоды засухи чередуются с сильными ливнями. В целом становится теплее. В отношении ветра выраженной тенденции нет, но экстремальных явлений будет всё больше - град крупнее, осадки сильнее, волны жары дольше. Это тенденция будущего. Атмосфера - сложная система, поэтому возможны разные сценарии, но в целом у нас в регионе будет жарче и влажнее.

- В обществе по-прежнему царит мнение, что синоптики часто ошибаются. При этом технологии, ИИ и спутниковые данные развиваются с огромной скоростью. Насколько за последние пять лет реально улучшилась точность прогнозов?

- Качество прогнозов непрерывно помогают улучшать наблюдения со спутников и математические модели погодных условий, которые становятся всё более точными. Они позволяют более детально предсказать и осадки, и температурные колебания. Совершенствуются и адаптируются именно к территории Латвии системы постобработки прогнозов, это особенно улучшает краткосрочные прогнозы.

Однако атмосфера по-прежнему остаётся очень динамичной и сложной системой, поэтому в краткосрочных и местных прогнозах сохраняется неопределённость.

В ближайшем будущем будет расширена сеть метеонаблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, будут обеспечены наблюдения и в тех местах, которые до сих пор были слабее покрыты. Наши прогнозы на 10 дней и предупреждения доступны на сайте videscentrs.lvgmc.lv, где они обновляются 5-8 раз в сутки.