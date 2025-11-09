Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Близится День Лачплесиса: ограничения движения вводятся уже сегодня

© LETA 9 ноября, 2025 13:31

Новости Латвии 0 комментариев

В воскресенье, 9 ноября, в Риге начнут действовать ограничения уличного движения, вводящиеся для проведения мероприятий в честь Дня Лачплесиса, о чём агентство LETA информировала Рижская дума.

Первое из них вступит в силу в 20:00 в воскресенье и будет действовать до 12:0 среды - закроется участок ул. Бариню от бульвара Узварас до места разворота возле ул. Херманя.

Во вторник, 11 ноября, с 17:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября между Вантовым и Каменным мостами. В этот период времени будет организовано двухстороннее движение на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба.

Во вторник с 12:50 до 13:15 Военная полиция и Госполиция при необходимости будут ограничивать или перекрывать движение не только транспорта, но и пешеходов на перекрёстках площади Пилс с ул. Муйтас, ул. Торня и ул. Цитаделес, а также на самой площади Пилс. 

В связи с проведением мероприятия в парке Победы и работами по его организации автобусы, курсирующие по ул. Бариню, с 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября будут пущены в обход. Это коснётся 4-го, 7-го, 8-го, 21-го, 25-го, 38-го, 39-го и 55-го автобусного маршрута.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

Японец потерял жену-голограмму после закрытия сервиса

Когда компания закрыла поддержку своего устройства, его семья буквально исчезла.

