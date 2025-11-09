Близится День Лачплесиса: ограничения движения вводятся уже сегодня

Первое из них вступит в силу в 20:00 в воскресенье и будет действовать до 12:0 среды - закроется участок ул. Бариню от бульвара Узварас до места разворота возле ул. Херманя.

Во вторник, 11 ноября, с 17:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября между Вантовым и Каменным мостами. В этот период времени будет организовано двухстороннее движение на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба.

Во вторник с 12:50 до 13:15 Военная полиция и Госполиция при необходимости будут ограничивать или перекрывать движение не только транспорта, но и пешеходов на перекрёстках площади Пилс с ул. Муйтас, ул. Торня и ул. Цитаделес, а также на самой площади Пилс.

В связи с проведением мероприятия в парке Победы и работами по его организации автобусы, курсирующие по ул. Бариню, с 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября будут пущены в обход. Это коснётся 4-го, 7-го, 8-го, 21-го, 25-го, 38-го, 39-го и 55-го автобусного маршрута.