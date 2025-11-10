Скоро не хватит мест: соискателей убежища в Латвии уж очень много

В проекте правительственного решения о перераспределении финансирования МВД заявляет, что из-за продолжения инструментализации миграции, осуществляемой Белоруссией, и военной агрессии России в Украине, а также с учётом того, что Польша в июле восстановила пограничный контроль на границах с Литвой и Германией в целях борьбы с нелегальной миграцией, в Латвии вновь начало расти число соискателей убежища, а с ним и нагрузка на систему убежищ в Латвии, включая работу центров по размещению соискателей убежища.

Согласно статистике, в 2022 году убежище в Латвии запросили 546 человек, в 2023-м - 1624, в 2024-м - 801, а за 10 месяцев текущего года - 1057, из них 245 несовершеннолетних.

На 31 октября оба центра для временного размещения соискателей убежища в Муцениеки и в Лиепне были заполнены более чем на 80%. В них проживало 560 человек - при общей вместимости в размере 702 койко-мест (450 в Муцениеки и 252 в Лиепне).

Поскольку число соискателей растёт, всё больше времени уходит на рассмотрение их заявлений, а значит, и время проживания в центрах тоже удлиняется. Сейчас рост числа соискателей убежища составляет примерно 45-50 человек в неделю.

Это требует срочно решать вопросы, связанные с размещением и обеспечением основных и особых потребностей. УДГМ провело обследование и пришло к выводу, что в центрах размещения можно установить дополнительные кровати примерно для 90 человек.

Растёт нагрузка и на персонал центров - им нужно приводить в порядок помещения, готовить и выдавать продуктовые и гигиенические пакеты и другие бытовые предметы, вести регистрацию, оценить особые потребности, привлекать соответствующие организации, которые помогают менее защищенным категориям лиц, организовывать доступ к медпомощи и образованию, принимать решения о выдаче суточных денег и др.

По сравнению с первым кварталом нынешнего года, когда число соискателей убежища росло в среднем на 50 человек в месяц, за период с 1 мая по 31 октября это число увеличивалось ежемесячно в среднем на 150 человек. Итого общее количество заявлений, поданных впервые, к 30 октября достигло 1057.

Число рассматриваемых заявлений выросло ещё и потому, что в связи с восстановлением пограничного контроля на внутренних границах ЕС соискателей убежища, пытающихся покинуть Латвию, возвращают обратно.

МВД просит у правительства разрешения на перераспределение финансирования для УДГМ в размере 225 тысяч 674 евро, чтобы обеспечить эффективное проведение процедуры по предоставлению убежища.