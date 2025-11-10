Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скоро не хватит мест: соискателей убежища в Латвии уж очень много

10 ноября, 2025 07:47

Новости Латвии 0 комментариев

Вместимость и возможности центров по размещению соискателей убежища близятся к критическому пределу - к такому выводу приходит МВД Латвии.

В проекте правительственного решения о перераспределении финансирования МВД заявляет, что из-за продолжения инструментализации миграции, осуществляемой Белоруссией, и военной агрессии России в Украине, а также с учётом того, что Польша в июле восстановила пограничный контроль на границах с Литвой и Германией в целях борьбы с нелегальной миграцией, в Латвии вновь начало расти число соискателей убежища, а с ним и нагрузка на систему убежищ в Латвии, включая работу центров по размещению соискателей убежища.

Согласно статистике, в 2022 году убежище в Латвии запросили 546 человек, в 2023-м - 1624, в 2024-м - 801, а за 10 месяцев текущего года - 1057, из них 245 несовершеннолетних.

На 31 октября оба центра для временного размещения соискателей убежища в Муцениеки и в Лиепне были заполнены более чем на 80%. В них проживало 560 человек - при общей вместимости в размере 702 койко-мест (450 в Муцениеки и 252 в Лиепне).

Поскольку число соискателей растёт, всё больше времени уходит на рассмотрение их заявлений, а значит, и время проживания в центрах тоже удлиняется. Сейчас рост числа соискателей убежища составляет примерно 45-50 человек в неделю.

Это требует срочно решать вопросы, связанные с размещением и обеспечением основных и особых потребностей. УДГМ провело обследование и пришло к выводу, что в центрах размещения можно установить дополнительные кровати примерно для 90 человек.

Растёт нагрузка и на персонал центров - им нужно приводить в порядок помещения, готовить и выдавать продуктовые и гигиенические пакеты и другие бытовые предметы, вести регистрацию, оценить особые потребности, привлекать соответствующие организации, которые помогают менее защищенным категориям лиц, организовывать доступ к медпомощи и образованию, принимать решения о выдаче суточных денег и др.

По сравнению с первым кварталом нынешнего года, когда число соискателей убежища росло в среднем на 50 человек в месяц, за период с 1 мая по 31 октября это число увеличивалось ежемесячно в среднем на 150 человек. Итого общее количество заявлений, поданных впервые, к 30 октября достигло 1057.

Число рассматриваемых заявлений выросло ещё и потому, что в связи с восстановлением пограничного контроля на внутренних границах ЕС соискателей убежища, пытающихся покинуть Латвию, возвращают обратно.

МВД просит у правительства разрешения на перераспределение финансирования для УДГМ в размере 225 тысяч 674 евро, чтобы обеспечить эффективное проведение процедуры по предоставлению убежища.

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО)

10:32

Мир 0 комментариев

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

10:24

Важно 0 комментариев

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

10:21

Важно 0 комментариев

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

10:20

Важно 0 комментариев

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

10:15

Выбор редакции 0 комментариев

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

10:10

Важно 0 комментариев

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

