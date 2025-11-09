Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Студенты запустили в стратосферу банку с комбучей; миссия прошла успешно

9 ноября, 2025 16:11

Зонд, разработанный будущими инженерами-электронщиками из Вентспилсской высшей школы (ВВШ, VeA), доставил жестянку с напитком Rudy’s Kombucha в стратосферу, достигнув высоты почти в 30 км над Землёй, о чём агентству LETA сообщила руководитель отдела маркетинга и общественных отношений ВВШ Инта Озола.

При попытках найти зонд студенты столкнулись с сильными помехами сигнала GPS в Курземе, поэтому обратились за помощью к радиолюбителям и общими силами зонд был найден в окрестностях Добеле.

Зонд был оборудован камерой GoPro, зафиксировавшей момент взлёта и сам полёт. После управляемого подрыва баллона зонда на высоте около 30 км раскрылся парашют и баночка с комбучей была успешно доставлена на Землю. Зонд был запущен с Вентспилсского аэродрома, пролетел около 140 км и совершил посадку под Добеле.

Директор программы по электронной инженерии ВВШ Янис Шате пояснил, что это была идея студентов - запустить напиток в космос, хотя правильнее сказать, что его запустили в стратосферу.

Это был групповой проект студентов 3-го курса, созданный за несколько месяцев. Самой сложной задачей была разработка электронной системы, к которой были присоединены парашют и баллон с гелием.

"Запустить легко, но сложно отследить зонд и потом его найти. Нужна GPS-навигация, от неё должен постоянно идти сигнал о том, где зонд находится. Задача студентов - создать электронику, которая будет работать в стратосфере при -40 градусах", - рассказал Шате.

Он подчеркнул, что время полёта было согласовано с Агентством гражданской авиации и с Вентспилсским аэропортом.

"Учитывая ситуацию в мире, из российского Кёнигсберга связь GPS регулярно глушат. На сей раз тоже попали в такой день, когда были особенные помехи в Курземе и в Балтийском море", - характеризует обстановку Шате.

Это означает, что после того, как зонд поднялся выше 10 км, студенты видели, что он находится над Калининградом, а не над Кулдигой. Так как отслеживать по сигналу GPS было затруднительно, на помощь пришли радиолюбители и зонд был найден на территории хутора "Медни" в Добельском крае, хозяин которого тоже помог в поисках.

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России
Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России

Оставить без квартиры и денег: телефонные мошенники в Латвии становятся все более бесстыдными
Оставить без квартиры и денег: телефонные мошенники в Латвии становятся все более бесстыдными

Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?
Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО)

10:32

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Загрузка

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

10:24

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

10:24

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

10:21

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

10:20

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

10:15

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

10:10

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

