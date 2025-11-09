Студенты запустили в стратосферу банку с комбучей; миссия прошла успешно

При попытках найти зонд студенты столкнулись с сильными помехами сигнала GPS в Курземе, поэтому обратились за помощью к радиолюбителям и общими силами зонд был найден в окрестностях Добеле.

Зонд был оборудован камерой GoPro, зафиксировавшей момент взлёта и сам полёт. После управляемого подрыва баллона зонда на высоте около 30 км раскрылся парашют и баночка с комбучей была успешно доставлена на Землю. Зонд был запущен с Вентспилсского аэродрома, пролетел около 140 км и совершил посадку под Добеле.

Директор программы по электронной инженерии ВВШ Янис Шате пояснил, что это была идея студентов - запустить напиток в космос, хотя правильнее сказать, что его запустили в стратосферу.

Это был групповой проект студентов 3-го курса, созданный за несколько месяцев. Самой сложной задачей была разработка электронной системы, к которой были присоединены парашют и баллон с гелием.

"Запустить легко, но сложно отследить зонд и потом его найти. Нужна GPS-навигация, от неё должен постоянно идти сигнал о том, где зонд находится. Задача студентов - создать электронику, которая будет работать в стратосфере при -40 градусах", - рассказал Шате.

Он подчеркнул, что время полёта было согласовано с Агентством гражданской авиации и с Вентспилсским аэропортом.

"Учитывая ситуацию в мире, из российского Кёнигсберга связь GPS регулярно глушат. На сей раз тоже попали в такой день, когда были особенные помехи в Курземе и в Балтийском море", - характеризует обстановку Шате.

Это означает, что после того, как зонд поднялся выше 10 км, студенты видели, что он находится над Калининградом, а не над Кулдигой. Так как отслеживать по сигналу GPS было затруднительно, на помощь пришли радиолюбители и зонд был найден на территории хутора "Медни" в Добельском крае, хозяин которого тоже помог в поисках.