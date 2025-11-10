Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Ноября Завтра: Markuss, Marcis, Martins
Доступность

«Туризм на государственные деньги, и ничто иное»: в соцсети критикуют Ринкевича (3)

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 09:05

Новости Латвии 3 комментариев

Недавно сообщалось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич посетит Бразилию, где примет участие в конференции ООН об изменениях климата - COP30. На конференции глава государства произнёс речь, фрагмент которой цитируется ниже. Вроде бы совершенно заурядное мероприятие, но, как видим, и оно привлекло внимание критиков.

"Это шутка или реальная речь? В самом деле ради этой речи нужно было ехать в Бразилию? Туризм за государственные деньги, и ничто иное", - пишет на платформе "Х" предприниматель Дидзис Деюс.

А вот цитата из этой речи: 

"Мы осознаём, что величайший вызов для нас в осуществлении климатических целей - это уравновешивание экономической активности и ответственного использования земельных ресурсов. Многие общины будут возражать против перемен, если им не будут предложены приемлемые альтернативы. Видение политики в области климата не может опираться лишь на пустые обещания. Политика в области климата должна работать и на благо человеку. Человек - движитель перемен.

Латвия высоко ценит жизнь человека, социальное благосостояние, мир, устойчивость к изменениям климата и приспособляемость. Присоединившись к Совету безопасности ООН в 2026 году, мы будем решительно продвигать эти принципы в каждой дискуссии.

Мы осуждаем деятельность, разрушающую эти ценности. Российская агрессия против Украины является попыткой преобразовать мировой порядок с помощью конфликтов. Она без какого-либо оправдания лишает людей жизни и наносит вред природе. Она ограничивает вклад в сферу климата, поскольку ресурсы идут на нужды обороны.

Латвия использует современные технологии, чтобы достичь большего меньшими средствами. Эти возможности должны быть доступны каждому. Производить больше, используя чистую энергию. Путешествовать дальше, тратя меньше топлива. Выращивать больше продовольствия, используя меньше ресурсов".

Как реагирует публика?

- Надо сидеть дома и выращивать картошку. В воскресенье можно по "Вацапу" (чтобы недорого было) позвонить лидеру какой-нибудь другой страны.

- Я был на совещании COP 26 в Глазго в 2021 году, там слушал, будем откровенны, тоже довольно бессмысленную речь Левитса. Самый большой бонус этих мероприятий - возможность неформально пообщаться с главами других государств. Левитс тогда рассказывал, что поговорил с лидерами африканских стран. А вот как провёл время Ринкевич? Будем надеяться, что продуктивно для страны.

- Президент, который всех нас сделал дураками, продолжает наслаждаться должностью, которую получил за службу правильным политическим силам. В чём проблема? Со времён Затлерса у президентов Латвии всего одна задача - не распускать Сейм. В другом плане дальше всем всё равно.

- Что бы произошло, если бы президент Латвии такую речь не сказал? Насколько большая свита сопровождала президента, чтобы высказать это важное известие? Неужели надо отправлять частных фотографов Госканцелярии?

- Но у него нет ни цели, ни плана, что делать в этой должности. Его затолкали в замок как предварительное условие для того, чтобы СЗК взяли в коалицию, и не исключено, что именно ради таких случаев "отправки на повторное рассмотрение". Он просто Фигаро.

- Вроде ничего нового не сказал, но в Бразилии хорошо напомнить, что величайшая угроза для перемен климата сейчас - это российская агрессия. Вроде бы это очевидно, но сказал ли Лула это Путину?

- Лучше плати свой налог на углекислый газ, пока президент летит в другое полушарие!

- Как будто нет технической возможности всё это сказать удалённо, из кабинета в замке, как нередко делают главы многих куда более богатых стран...

- Бюджет на 8,5 миллиона как-то надо потратить...

- Точно такие же речи, как у каждого президента во время всех зарубежных визитов за последние 30 лет. :D И? Ликвидировать должность президента?

- Почему бы не съездить? В Латвии погода мерзкая! Да ещё Фонд общественной интеграции требуют закрыть! Лучше не быть дома!

- Это была эко-поездка, всё в порядке.

- Режим экономии на практике.

- Удивляюсь, как им самим не стыдно за то, как глупо они выглядят со стороны.

- Завидно, да?

- Жду, когда какой-нибудь журналист выяснит, не летал ли снова на частном самолёте?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе
Важно

Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе (1)

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России
Эксклюзив

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России

Непатриотично: почему на прилавках залёживаются латвийские фрукты?
Эксклюзив

Непатриотично: почему на прилавках залёживаются латвийские фрукты?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:30 10.11.2025
Эстония: молодёжь приходит лечить
Sfera.lv 5 часов назад
ЕС: да ну его, тратить ещё на это здоровье…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: составлен перечень социальных услуг
Sfera.lv 5 часов назад
Греция: совсем без «тиктока»
Sfera.lv 1 день назад
Латвия: и правительству можно задать вопрос
Sfera.lv 1 день назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 1 день назад
Завтрак со «Сферой»: белковый омлет с брокколи и сыром
Sfera.lv 2 дня назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 3 дня назад

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО) (3)

Мир 10:32

Мир 3 комментариев

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Читать
Загрузка

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции (3)

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 3 комментариев

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Читать

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей (3)

Важно 10:24

Важно 3 комментариев

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Читать

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ (3)

Важно 10:21

Важно 3 комментариев

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Читать

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне (3)

Важно 10:20

Важно 3 комментариев

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Читать

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд (3)

Выбор редакции 10:15

Выбор редакции 3 комментариев

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Читать

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек (3)

Важно 10:10

Важно 3 комментариев

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

Читать