"Это шутка или реальная речь? В самом деле ради этой речи нужно было ехать в Бразилию? Туризм за государственные деньги, и ничто иное", - пишет на платформе "Х" предприниматель Дидзис Деюс.

А вот цитата из этой речи:

"Мы осознаём, что величайший вызов для нас в осуществлении климатических целей - это уравновешивание экономической активности и ответственного использования земельных ресурсов. Многие общины будут возражать против перемен, если им не будут предложены приемлемые альтернативы. Видение политики в области климата не может опираться лишь на пустые обещания. Политика в области климата должна работать и на благо человеку. Человек - движитель перемен.

Латвия высоко ценит жизнь человека, социальное благосостояние, мир, устойчивость к изменениям климата и приспособляемость. Присоединившись к Совету безопасности ООН в 2026 году, мы будем решительно продвигать эти принципы в каждой дискуссии.

Мы осуждаем деятельность, разрушающую эти ценности. Российская агрессия против Украины является попыткой преобразовать мировой порядок с помощью конфликтов. Она без какого-либо оправдания лишает людей жизни и наносит вред природе. Она ограничивает вклад в сферу климата, поскольку ресурсы идут на нужды обороны.

Латвия использует современные технологии, чтобы достичь большего меньшими средствами. Эти возможности должны быть доступны каждому. Производить больше, используя чистую энергию. Путешествовать дальше, тратя меньше топлива. Выращивать больше продовольствия, используя меньше ресурсов".

Как реагирует публика?

