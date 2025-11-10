В «Центрэнерго» подчеркнули, что с момента предыдущего подобного удара не прошло и месяца. «Сегодня ночью враг одновременно атаковал всю нашу генерацию. Наши ТЭС — не военные объекты, у нас работают гражданские люди. Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!», — заявили в компании. Несмотря на масштаб разрушений, предприятие пообещало возобновить работу. «Потому что другого выбора нет. Украина несокрушима! Украинцев не сломать!», — говорится в сообщении.

«Центрэнерго» управляет тремя тепловыми электростанциями — Змиевской, Трипольской и Углегорской. Последняя сейчас находится на территории, оккупированной российскими войсками.

Атака на энергосистему Украины произошла в ночь на 8 ноября. Российские военные применили беспилотники и ракеты различных типов для ударов по объектам критической инфраструктуры. Последствия атаки привели к серьезным перебоям в энергоснабжении по всей Украине.

В ряде регионов были введены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве дважды вводились экстренные отключения света, а графики стабилизационных отключений были увеличены. Наиболее серьезно пострадал город Кременчуг, который полностью остался без электроснабжения.

Атака также затронула работу транспортной системы. Некоторые поезда двигались с задержками, а пропуск через государственную границу Украины был приостановлен на несколько часов из-за сбоя в базе данных таможни, вызванного повреждениями энергообъектов.