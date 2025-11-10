Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (1)

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 08:15

1 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В «Центрэнерго» подчеркнули, что с момента предыдущего подобного удара не прошло и месяца. «Сегодня ночью враг одновременно атаковал всю нашу генерацию. Наши ТЭС — не военные объекты, у нас работают гражданские люди. Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!», — заявили в компании. Несмотря на масштаб разрушений, предприятие пообещало возобновить работу. «Потому что другого выбора нет. Украина несокрушима! Украинцев не сломать!», — говорится в сообщении.

«Центрэнерго» управляет тремя тепловыми электростанциями — Змиевской, Трипольской и Углегорской. Последняя сейчас находится на территории, оккупированной российскими войсками.

Атака на энергосистему Украины произошла в ночь на 8 ноября. Российские военные применили беспилотники и ракеты различных типов для ударов по объектам критической инфраструктуры. Последствия атаки привели к серьезным перебоям в энергоснабжении по всей Украине.

В ряде регионов были введены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве дважды вводились экстренные отключения света, а графики стабилизационных отключений были увеличены. Наиболее серьезно пострадал город Кременчуг, который полностью остался без электроснабжения.

Атака также затронула работу транспортной системы. Некоторые поезда двигались с задержками, а пропуск через государственную границу Украины был приостановлен на несколько часов из-за сбоя в базе данных таможни, вызванного повреждениями энергообъектов.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО) (1)

Мир 10:32

1 комментариев

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции (1)

Выбор редакции 10:24

1 комментариев

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей (1)

Важно 10:24

1 комментариев

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ (1)

Важно 10:21

1 комментариев

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне (1)

Важно 10:20

1 комментариев

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд (1)

Выбор редакции 10:15

1 комментариев

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек (1)

Важно 10:10

1 комментариев

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

