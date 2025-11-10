Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Суббота
Пн, 10. Ноября
Срок для Росликова?! За что политика хотят отправить за решётку (4)

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 07:43

Уже завтра состоится последний допрос Алексея Росликова (глава партии "Стабильности!") в стенах СГБ.

Следователь готов передать дело прокурору и начать судебный процесс. Что не может не удивить: статья за сотрудничество с Россией (именно ее инкриминируют Росликову) должна иметь веские доказательства. Но следователю виднее.

Для понимания: статья, по которой проходит Алексей, не подразумевает иного наказания, кроме как посадить в тюрьму.

Для напоминания: дело было заведено после исторического выступления Алексея Росликова против закона о запрете русского языка. Тогда с трибуны политик на русском сказал «Нас больше, и русский язык - наш язык». После чего СГБ возбудила дело по двум уголовным статьям, среди которых и весьма тяжкая - сотрудничество с Россией.

Комментарии (4)

Непатриотично: почему на прилавках залёживаются латвийские фрукты?
Непатриотично: почему на прилавках залёживаются латвийские фрукты?

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России
Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России

Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе
Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе (1)

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО) (4)

Мир 10:32

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Загрузка

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции (4)

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей (4)

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ (4)

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне (4)

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд (4)

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек (4)

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

