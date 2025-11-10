Следователь готов передать дело прокурору и начать судебный процесс. Что не может не удивить: статья за сотрудничество с Россией (именно ее инкриминируют Росликову) должна иметь веские доказательства. Но следователю виднее.

Для понимания: статья, по которой проходит Алексей, не подразумевает иного наказания, кроме как посадить в тюрьму.

Для напоминания: дело было заведено после исторического выступления Алексея Росликова против закона о запрете русского языка. Тогда с трибуны политик на русском сказал «Нас больше, и русский язык - наш язык». После чего СГБ возбудила дело по двум уголовным статьям, среди которых и весьма тяжкая - сотрудничество с Россией.