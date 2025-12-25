Почта России приостанавливает наземную доставку в Латвию и не только

В "Почте России" отметили, что пока не могут назвать срок восстановления наземной доставки. В свою очередь, зарубежный перевозчик-партнер уведомил компанию, что "будет возить туда только авиацией".
"Почта России" временно остановила наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию, а также в Эстонию. При этом авиадоставка в данные страны сохраняется, сообщается на сайте компании.
Власти Риги объявили о завершении реконструкции набережной на улице Мукусалас после двух лет работ и инвестиций в размере 20,8 млн евро. Протяжённость обновлённого участка составляет 2,3 километра. Променад был сдан в эксплуатацию 22 декабря, а его торжественное открытие запланировано на 9 января.
Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.
Сейчас клеветнические измышления именуются троллингом и распространяются преимущественно через социальные сети. Но это явление существовало и в прежние времена. Правда, тогда клеветники писали подметные письма от руки или печатали их на машинке и отправляли по почте или кидали в почтовые ящики. Уголовные дела по обвинению в клевете возбуждались крайне редко. Об одном таком деле рассказывалось в статье «Снегурочка на панели", опубликованной в газете «Советская молодежь» в 1987 году.
В конце недели к территории Латвии подойдет циклон, который принесет с собой сильные и порывистые ветры и осадки, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).
