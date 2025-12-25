Почта России приостанавливает наземную доставку в Латвию и не только

Сейчас клеветнические измышления именуются троллингом и распространяются преимущественно через социальные сети. Но это явление существовало и в прежние времена. Правда, тогда клеветники писали подметные письма от руки или печатали их на машинке и отправляли по почте или кидали в почтовые ящики. Уголовные дела по обвинению в клевете возбуждались крайне редко. Об одном таком деле рассказывалось в статье «Снегурочка на панели", опубликованной в газете «Советская молодежь» в 1987 году.