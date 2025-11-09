Пуце назвал меморандум Валайниса «показухой»: росту цен этот документ никак не мешает

Он считает, что это из-за недостаточной конкуренции в Латвии: "Да, у нас несравнимо меньше крупных сетей продуктовых магазинов, чем в соседних странах. Например, и в Литве, и в Эстонии их больше".

По его словам, в Латвии также несравнимо выше административные барьеры для открытия новых магазинов, чем у соседей.

Пуце напомнил о том, что он уже высказывал идею о приглашении к министру экономики главы Lidl Latvia, поскольку они за последние 7-8 лет создали здесь третью по величине сеть магазинов, чтобы задать вопрос, с какими проблемами они у нас столкнулись.

"Я говорил с представителями, я знаю, что у нас даже есть самоуправления, создающие искусственные барьеры, не согласовывающие открытие новых магазинов - для защиты то ли местного капитала, то ли сетей магазинов, принадлежащих иностранцам", - признал в эфире Пуце, отметив, что это указывает на организационные и институционные проблемы.

Государство реально могло бы этот вопрос решить, уверен Пуце, сказавший, что "наш меморандум - это показуха (он произнёс это слово по-русски - Ред.), которую устроил Виктор Валайнис. Теперь пришла осень, когда надо цыплят считать, и оказывается, что цыплята-то и не вылупились!"