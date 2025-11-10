Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции (3)

10 ноября, 2025

LETA

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Высказал свои соображения по теме и режиссёр Алвис Херманис, написавший весьма длинный пост, который, как представляется, заслуживает внимания:

"СК. Прежде чем броситься в драку и встать на ту или другую сторону - очень много вопросов, на которые я сам ищу ответы и призываю других:

Почему те организации, которые активнее всего говорят о защите женщин, - это точно те же самые, кто активнее всего топит за иммиграцию (которая как раз и есть величайшая потенциальная угроза безопасности трёх моих дочерей в будущем)?

Почему наши же правящие политики уже давно не приспособили латвийские законы, полицию и суды для защиты женщин без подписания всяческих конвенций и почему за это никто не устраивает демонстраций на Домской площади?

Почему для этого Сейма и этого президента за четыре года их правления СК - самый важный проект? А не катастрофа государственного управления Латвией, которую символизируют сваи Rail Baltica и другие их провалившиеся проекты, против которых тоже никто не протестует на Домской площади?

Если я, например, в театре на сцене нарисовал бы радугу, неизбежно она бы символизировала что-то иное, но уже не радугу. Так работают символы. То же самое с СК. Это уже не то, что там написано, а то, что оно символизирует.

Неужели защищать СК действительно означает защищать борьбу против насилия? Может быть, на сей раз СК означает - защищать идеологию левых воукистов и прогрессивной партии? А не интересы женщин или Латвии?

Может быть, большинство жителей Латвии - всё же не агенты Кремля? И не паллиативные больные с деменцией, как их называли вчера - мы это слышали (пост опубликован 7 ноября, на второй день после демонстрации - Ред.).

Может быть, местные СМИ нам что-то недоговаривают? Если так, какова может быть причина?

Может быть, цитируя Вайру, надо начать думать головой?

Я только спрашиваю.

Спросить ведь можно?"

Из великого множества откликов на его твит выбрали самые характерные:

- Алвис, если бы я была твоим ребёнком, мне реально было бы стыдно. Оно и без того так, но как бы я это пережила, я не знаю.

- Хочешь быть в одной коалиции с энтузиастами плоской Земли? Подыщи ещё какие-нибудь вопросы, например, о вакцинах, о микрочипировании или о следах от самолётов в небе.

- Ещё можно добавить, что СК уже десятки лет действует в Западной Европе, но там так и не настал "рай на земле", показатели насилия продолжают идти вверх, очевидно, психологические колл-центры за миллионы не помогают?..

- Думать и видеть причинно-следственные связи в данный момент не актуально.

- Дополнительный вопрос: если конвенция такая ценная, то почему её защитники не рассказывают, не поясняют, не рассеивают мои сомнения или опасения, а сразу нападают, что я отказываюсь от европейских ценностей? Что я последователь кремлёвского популизма и мнений?

- Для этих организаций спасателей необходимы жертвы. Нет жертв - некого и спасать. Чем больше несчастных, тем больше возможностей притворяться защитником жертв и получить деньги на новую сумочку.

- Вопросы правильные! Было бы нормально, если бы СМИ, политики, госаппарат пытались на них ответить, а не навешивали бирки и не прислушивались к особям с кольцами в носу, которые не способны ни аргументировать, ни высказаться. С СК ещё хуже - она подразумевает разработку определённого законодательства, а не дискуссию.

- Вот и пример, что ты сам вообще не думаешь головой. Зачем лезть в политику, если ты ничего не понимаешь. О чём свидетельствуют вопросы, которые сам же и задал. Буратино из страны дураков - скоро предложит денежное дерево сажать. Тебе, как Ланге, захотелось стабильных доходов. Чтобы дочерям будущее обеспечить или как?

А ещё один комментатор запостил фото скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", снабдив его подписью: "Защищает ли Херманис существование двух полов?"

 

 

 

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО) (3)

Мир 10:32

Мир 3 комментариев

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Читать

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей (3)

Важно 10:24

Важно 3 комментариев

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Читать

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ (3)

Важно 10:21

Важно 3 комментариев

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Читать

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне (3)

Важно 10:20

Важно 3 комментариев

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Читать

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд (3)

Выбор редакции 10:15

Выбор редакции 3 комментариев

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Читать

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек (3)

Важно 10:10

Важно 3 комментариев

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

Читать