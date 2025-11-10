Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Калниня-Лукашевица назвала предложение ликвидировать Фонд общественной интеграции «циничным» (3)

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 09:13

Важно 3 комментариев

Фонд общественной реорганизации (ФОИ, SIF) многие считают бесполезным учреждением. То и дело поступают предложения о его ликвидации в целях экономии, но если раньше они дальше соцсетей не шли, то теперь они звучат со стороны политических партий. 

В частности, СЗК предлагает ФОИ реорганизовать, а Объединённый список - закрыть. И то, и другое предложение уже раскритиковали "Новое единство" и "Прогрессивные".

Вот, например, что пишет в соцсети "Х" товарищ председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица: "Предложение СЗК ликвидировать ФОИ не должно быть поддержано! Его подача на следующий день после организованного НГО протеста против лжи, обманов и отступления от европейских ценностей - особенно цинична. Лидер Атмоды Дайнис Иванс на Домской площади спрашивал: "Кто будет следующим?" Ответ не заставил себя ждать?"

Конечно, такой пост не мог не вызвать множество откликов. Досталось не только автору поста, но и Ивансу, которому припомнили многое, в том числе когда-то сочинённый им некролог на смерть Брежнева (скрин выложили в комментариях).

- Может быть, стоит ознакомиться с заключением Госконтроля о ФОИ. А не с размышлизмами Иванса... Может быть, стоит с холодным умом прошерстить, какие суммы уходят на маргинальные проекты, например, на страницу Chayka в "Фейсбуке" - 32 тысячи. Сколько зубов детям на это можно вылечить?

- ФОИ - не НГО, это контора по контролю за СМИ. Кстати, а ты до сих пор практикуешь эмоциональное насилие к подчинённым, или после ратификации Стамбульской конвенции изменила стиль поведения?

- Как раз наоборот - ликвидация ФОИ и есть приоритет. Три толковых функции (помощь семьям, украинцам, реэмигрантам) можно передать минблагу. Следующими будут LSM и партийные бюджеты - если получатели не умеют / не могут / не хотят честно выполнять свои обязанности / достигать целей, нечего им общественные деньги давать.

- Не лидер Атмоды, а участник совместной команды красных социков и Интерфронта в Рижской думе. Именно такой была последняя политическая деятельность Иванса, а не руководство Народным фронтом.

- Можете рассказать об успехах ФОИ? Хоть одно доброе дело?

- Отвяжись, несчастье. Кого ФОИ интегрировал? 200 тысяч "русскоязычных", 87% из которых поддерживают российскую агрессию?

- ФОИ уже давно стал кормушкой для НГО и политиков. Тендеры выигрывают только свои.

- Издевательство - это существование данного фонда, и только больший сторонник Кремля, чем сам Путин, может быть против ликвидации ФОИ.

- А может, давайте, пусть народ проголосует? Не только тот, что на Домской площади, а весь.

- Ещё одна причина организовать пикет, но уже с 100 тысячами пикетчиков. Начинайте печатать плакаты!

- Знаю девушку из Украины, которой ФОИ год не мог обеспечить курсы латышского. Год!!! Эту контору надо ликвидировать!!!

- Прекратить давать деньги бесполезной конторе - это цинично! Ну конечно, чего ещё от компартии ожидать.

- Помогите, отбирают кормушку, больше не купить туфли за 3000 и сумочки за 7000.

- Ого, как подгорело!

- Вы хотели сказать: русские идут?

 

Комментарии (3)
«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции (3)

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 3 комментариев

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Читать
В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей (3)

Важно 10:24

Важно 3 комментариев

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Читать

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ (3)

Важно 10:21

Важно 3 комментариев

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Читать

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне (3)

Важно 10:20

Важно 3 комментариев

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Читать

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд (3)

Выбор редакции 10:15

Выбор редакции 3 комментариев

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Читать

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек (3)

Важно 10:10

Важно 3 комментариев

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

Читать

Японец потерял жену-голограмму после закрытия сервиса (3)

Всюду жизнь 10:03

Всюду жизнь 3 комментариев

Когда компания закрыла поддержку своего устройства, его семья буквально исчезла.

Когда компания закрыла поддержку своего устройства, его семья буквально исчезла.

Читать