В частности, СЗК предлагает ФОИ реорганизовать, а Объединённый список - закрыть. И то, и другое предложение уже раскритиковали "Новое единство" и "Прогрессивные".

Вот, например, что пишет в соцсети "Х" товарищ председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица: "Предложение СЗК ликвидировать ФОИ не должно быть поддержано! Его подача на следующий день после организованного НГО протеста против лжи, обманов и отступления от европейских ценностей - особенно цинична. Лидер Атмоды Дайнис Иванс на Домской площади спрашивал: "Кто будет следующим?" Ответ не заставил себя ждать?"

Конечно, такой пост не мог не вызвать множество откликов. Досталось не только автору поста, но и Ивансу, которому припомнили многое, в том числе когда-то сочинённый им некролог на смерть Брежнева (скрин выложили в комментариях).

- Может быть, стоит ознакомиться с заключением Госконтроля о ФОИ. А не с размышлизмами Иванса... Может быть, стоит с холодным умом прошерстить, какие суммы уходят на маргинальные проекты, например, на страницу Chayka в "Фейсбуке" - 32 тысячи. Сколько зубов детям на это можно вылечить?

- ФОИ - не НГО, это контора по контролю за СМИ. Кстати, а ты до сих пор практикуешь эмоциональное насилие к подчинённым, или после ратификации Стамбульской конвенции изменила стиль поведения?

- Как раз наоборот - ликвидация ФОИ и есть приоритет. Три толковых функции (помощь семьям, украинцам, реэмигрантам) можно передать минблагу. Следующими будут LSM и партийные бюджеты - если получатели не умеют / не могут / не хотят честно выполнять свои обязанности / достигать целей, нечего им общественные деньги давать.

- Не лидер Атмоды, а участник совместной команды красных социков и Интерфронта в Рижской думе. Именно такой была последняя политическая деятельность Иванса, а не руководство Народным фронтом.

- Можете рассказать об успехах ФОИ? Хоть одно доброе дело?

- Отвяжись, несчастье. Кого ФОИ интегрировал? 200 тысяч "русскоязычных", 87% из которых поддерживают российскую агрессию?

- ФОИ уже давно стал кормушкой для НГО и политиков. Тендеры выигрывают только свои.

- Издевательство - это существование данного фонда, и только больший сторонник Кремля, чем сам Путин, может быть против ликвидации ФОИ.

- А может, давайте, пусть народ проголосует? Не только тот, что на Домской площади, а весь.

- Ещё одна причина организовать пикет, но уже с 100 тысячами пикетчиков. Начинайте печатать плакаты!

- Знаю девушку из Украины, которой ФОИ год не мог обеспечить курсы латышского. Год!!! Эту контору надо ликвидировать!!!

- Прекратить давать деньги бесполезной конторе - это цинично! Ну конечно, чего ещё от компартии ожидать.

- Помогите, отбирают кормушку, больше не купить туфли за 3000 и сумочки за 7000.

- Ого, как подгорело!

- Вы хотели сказать: русские идут?