Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе (1)

9 ноября, 2025 17:46

1 комментариев

Речь идёт о космическом объекте 3I/ATLAS, который находится в Солнечной системе и движется в сторону Земли, о чём сообщает The Astronomer’s Telegram (AT).

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 и 1667 МГц», — говорится в сообщении. Сигнал принял радиотелескоп MeerKAT в ЮАР, однако все предыдущие попытки обнаружить его в тех же линиях поглощения оказались безуспешными.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб прогнозирует, что 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS пройдёт вблизи Юпитера, космический аппарат «Юнона» сделает попытку уловить его радиосигнал на низких частотах.

Ранее Леб предположил, что у объекта 3I/ATLAS слишком необычное поведение, чтобы его можно было отнести к кометам, и, возможно, объект является инопланетным кораблём, меняющим направление движения при помощи двигателя.

Объект, открытый 1 июля 2025 года с помощью сети телескопов НАСА, несколько месяцев назад вошёл в Солнечную систему, а 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу.

Большинство специалистов считают 3I/ATLAS межзвездной кометой, однако, по мнению Леба, нельзя исключать, что это гигантский инопланетный корабль.

Леб считает, что изменение траектории можно объяснить и стремительной дегазацией объекта. По мере приближения комет к Солнцу они «тают», а испаряющееся вещество образует их хвост. Возможно, это же происходит и с 3I/ATLAS.

Обновлено: 11:30 10.11.2025
Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО) (1)

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции (1)

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей (1)

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ (1)

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне (1)

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд (1)

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек (1)

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

