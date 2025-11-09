«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 и 1667 МГц», — говорится в сообщении. Сигнал принял радиотелескоп MeerKAT в ЮАР, однако все предыдущие попытки обнаружить его в тех же линиях поглощения оказались безуспешными.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб прогнозирует, что 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS пройдёт вблизи Юпитера, космический аппарат «Юнона» сделает попытку уловить его радиосигнал на низких частотах.

Ранее Леб предположил, что у объекта 3I/ATLAS слишком необычное поведение, чтобы его можно было отнести к кометам, и, возможно, объект является инопланетным кораблём, меняющим направление движения при помощи двигателя.

Объект, открытый 1 июля 2025 года с помощью сети телескопов НАСА, несколько месяцев назад вошёл в Солнечную систему, а 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу.

Большинство специалистов считают 3I/ATLAS межзвездной кометой, однако, по мнению Леба, нельзя исключать, что это гигантский инопланетный корабль.

Леб считает, что изменение траектории можно объяснить и стремительной дегазацией объекта. По мере приближения комет к Солнцу они «тают», а испаряющееся вещество образует их хвост. Возможно, это же происходит и с 3I/ATLAS.