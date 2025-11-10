Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это насилие над человеком!» Люди жалуются на дорогу в сельской местности (3)

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 08:17

Новости Латвии 3 комментариев

На дворе осень, часто идут дожди, и это влияет на многое, в том числе и на состояние дорог, особенно грунтовых. Об одной из них здесь и пойдёт речь. Ситуацию усугубляет тот факт, что по этой дороге часто ездит грузовой транспорт, обеспечивающий строительство ветропарков.

Местная жительница Илзе пишет в "Фейсбуке":

"Нынешнее утро. Друсты - Яунпиебалга. Уже месяц прошёл с тех пор, как я пытаюсь помочь дорогам в Друсты. Это вот Latvijas Valsts ceļi и представители Смилтенского краевого самоуправления называют ХОРОШИМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ со строителями ветропарка. Мол, всё исправляется, за всем следят, а мы просто ноем и не хотим потерпеть. Я бы это назвала насилием над человеком, которому там каждый день приходится ездить на легковой автомашине на работу, в школу или по другим делам. Установлены знаки "60" - вы в самом деле думаете, что эти дороги дают вообще возможность так быстро ехать?!"

В комментариях ей сочувствуют и призывают к ответственности строителей ветропарка. Пишут, например:

- Почему в первую очередь не подготовлена дорога  соответствующим покрытием для предусмотренного грузового автотранспорта? Когда ремонтировать-то будут? По окончании строительных работ? Как самоуправление предусмотрело? Грустно смотреть, что для жителей нет не только пользы, но возникают дополнительные затруднения.

- Вчера грузовик почти наехал - вынырнул на моей полосе, потому что вторая уже вся в ухабах...

- До строительства надо было привести в порядок дороги - так обычно предусмотрено и оценкой влияния на окружающую среду, и строительными нормативами. Теперь дороги раздолбаны, девелопер проактивно не вмешивается, чтобы решить ситуацию, и ни должностные лица из самоуправления, ни из Latvijas Valsts ceļi - то же самое! Страдает местное население, а ответственности никакой?! Если бы самим девелоперам или чиновникам каждый день приходилось ездить по таким ухабистым и разбитым дорогам, тогда многое происходило бы быстрее...

- Когда-то на дорогах в Друсты уже сажали картошку... Может быть, настало время для подобной инициативы...

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции (3)

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей (3)

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ (3)

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне (3)

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд (3)

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек (3)

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

Японец потерял жену-голограмму после закрытия сервиса (3)

Когда компания закрыла поддержку своего устройства, его семья буквально исчезла.

