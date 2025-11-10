Местная жительница Илзе пишет в "Фейсбуке":

"Нынешнее утро. Друсты - Яунпиебалга. Уже месяц прошёл с тех пор, как я пытаюсь помочь дорогам в Друсты. Это вот Latvijas Valsts ceļi и представители Смилтенского краевого самоуправления называют ХОРОШИМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ со строителями ветропарка. Мол, всё исправляется, за всем следят, а мы просто ноем и не хотим потерпеть. Я бы это назвала насилием над человеком, которому там каждый день приходится ездить на легковой автомашине на работу, в школу или по другим делам. Установлены знаки "60" - вы в самом деле думаете, что эти дороги дают вообще возможность так быстро ехать?!"

В комментариях ей сочувствуют и призывают к ответственности строителей ветропарка. Пишут, например:

- Почему в первую очередь не подготовлена дорога соответствующим покрытием для предусмотренного грузового автотранспорта? Когда ремонтировать-то будут? По окончании строительных работ? Как самоуправление предусмотрело? Грустно смотреть, что для жителей нет не только пользы, но возникают дополнительные затруднения.

- Вчера грузовик почти наехал - вынырнул на моей полосе, потому что вторая уже вся в ухабах...

- До строительства надо было привести в порядок дороги - так обычно предусмотрено и оценкой влияния на окружающую среду, и строительными нормативами. Теперь дороги раздолбаны, девелопер проактивно не вмешивается, чтобы решить ситуацию, и ни должностные лица из самоуправления, ни из Latvijas Valsts ceļi - то же самое! Страдает местное население, а ответственности никакой?! Если бы самим девелоперам или чиновникам каждый день приходилось ездить по таким ухабистым и разбитым дорогам, тогда многое происходило бы быстрее...

- Когда-то на дорогах в Друсты уже сажали картошку... Может быть, настало время для подобной инициативы...