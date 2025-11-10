Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

© LETA 10 ноября, 2025 10:15

Выбор редакции 0 комментариев

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Станет ощутимо прохладнее не только по ночам, но и днём, а в конце недели местами столбик термометра ночью упадёт до -5 градусов.

Во второй половине недели под влиянием низкой температуры воздуха дождевые капли начнут чередоваться со снегом, начнёт образовываться обледенение на дорогах и тротуарах.

В понедельник и во вторник небо по-прежнему будет закрыто облаками, на большей части территории страны и ночью и днём время от времени будут идти дожди, преимущественно слабые. Будет дуть тихий ветер, ночью местами образуется туман, кое-где он может сохраниться и днём. В тёмное время суток температура опустится до +2...+6 градусов, теплее на градус-два будет лишь кое-где на побережье, а днём будет не более +4...+9 градусов.

В среду кое-где сквозь облака пробьются лучи солнца, местами, преимущественно в западных районах, пройдут дожди. Днём усилится южный и юго-западный ветер, на побережье - порывы до 15 м/с. Местами кратковременно температура воздуха превысит +10 градусов.

Во второй половине недели к Латвии с северо-запада приблизится активный циклон, в четверг над страной пройдёт новая зона осадков, на большей части территории пройдут дожди. Ветер сменится на западный и северо-западный, станет порывистым по всей стране.

С пятницы влияние циклона ослабеет, температура воздуха понизится, в выходные по ночам упадёт ниже нуля. Осадки ожидаются лишь местами, к дождю присоединится снег, может образоваться небольшой снежный покров. На отдельных участках дорог ожидается обледенение.

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО)

Мир 10:32

Мир 0 комментариев

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

Важно 10:24

Важно 0 комментариев

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

Важно 10:21

Важно 0 комментариев

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

Важно 10:20

Важно 0 комментариев

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

Важно 10:10

Важно 0 комментариев

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

