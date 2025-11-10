Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

Станет ощутимо прохладнее не только по ночам, но и днём, а в конце недели местами столбик термометра ночью упадёт до -5 градусов.

Во второй половине недели под влиянием низкой температуры воздуха дождевые капли начнут чередоваться со снегом, начнёт образовываться обледенение на дорогах и тротуарах.

В понедельник и во вторник небо по-прежнему будет закрыто облаками, на большей части территории страны и ночью и днём время от времени будут идти дожди, преимущественно слабые. Будет дуть тихий ветер, ночью местами образуется туман, кое-где он может сохраниться и днём. В тёмное время суток температура опустится до +2...+6 градусов, теплее на градус-два будет лишь кое-где на побережье, а днём будет не более +4...+9 градусов.

В среду кое-где сквозь облака пробьются лучи солнца, местами, преимущественно в западных районах, пройдут дожди. Днём усилится южный и юго-западный ветер, на побережье - порывы до 15 м/с. Местами кратковременно температура воздуха превысит +10 градусов.

Во второй половине недели к Латвии с северо-запада приблизится активный циклон, в четверг над страной пройдёт новая зона осадков, на большей части территории пройдут дожди. Ветер сменится на западный и северо-западный, станет порывистым по всей стране.

С пятницы влияние циклона ослабеет, температура воздуха понизится, в выходные по ночам упадёт ниже нуля. Осадки ожидаются лишь местами, к дождю присоединится снег, может образоваться небольшой снежный покров. На отдельных участках дорог ожидается обледенение.